Pallamano Cus Ancona, contro Pescara per il tris

Nel campionato di serie B, dopo i successi ottenuti con Falconara e Chieti, il Cus Ancona attende il Pescara nella sfida in programma sabato pomeriggio alle 18. A fare il punto della situazione Tommaso Gioia,16 anni, giovane promessa della formazione dorica, arrivato proprio quest’anno in prima squadra.

«Contro il Pescara vogliamo vincere – commenta Gioia - ma siamo convinti che questo per noi sarà un anno di transizione. La squadra è giovane, deve fare esperienza, la classifica non ci interessa quello che guardiamo sono le prestazioni e come ci muoviamo in mezzo al campo. Poi se oltre alle prestazioni arrivano i risultati siamo ancora più contenti. Dopo un inizio con qualche difficoltà abbiamo trovato i giusti equilibri che ovviamente dovranno essere collaudati con il tempo. Personalmente non posso che essere soddisfatto per come stanno andando le cose e sopratutto per il rapporto che è nato con i miei compagni di squadra. In rosa ci sono dei giocatori che hanno tanto da imparare e noi che siamo i più giovani non possiamo fare altro che metterci a disposizione del gruppo. Avere durante gli allenamenti e in partita un giocatore come Francesco Cardile per noi è un vero e proprio lusso, un allenatore in seconda da cui non possiamo fare altro che seguire consigli e suggerimenti».

Oltre alla prima squadra, dove ha già messo da una parte un certo minutaggio, Tommaso Gioia è un punto di riferimento per la formazione under 17. «La prima gara a Chiaravalle abbiamo perso di un punto – conclude – ma domenica avremo la possibilità di rifarci contro il Camerano. Per il sottoscritto quello che si avvicina sarà un fine settimana piuttosto intenso».