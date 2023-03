Pallamano, entra nel vivo la fase ad orologio in A2 femminile

Entra nel vivo la fase ad orologio del campionato cadetto di pallamano femminile. La seconda giornata segnerà il debutto delle formazioni che hanno osservato il turno di riposo nel turno inaugurale, come il Camerano. La squadra gialloblù inaugurerà la seconda parte della stagione in Puglia, al cospetto del Conversano. La compagine biancoverde, ricompresa nel girone D2, ha concluso la regular season al secondo posto – alle spalle delle siciliane della Pallamano Paceco – con un bottino di cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta, e sette giorni fa ha conquistato la prima affermazione nella Pool DB della fase ad orologio espugnando Castellarano nel 31-21 rifilato allo SportInsieme.

Già in forma, invece, la Pallamano Chiaravalle, che è scattata subito dai blocchi con grande piglio. Nel primo incontro della seconda fase è infatti arrivato uno splendido successo sul campo del Ferrara, che aveva preceduto proprio le biancoblù nella graduatoria finale di regular season. Da incorniciare nella seconda parte della ripresa la rimonta di Chiaravalle, risalita dal 20-26 fino a piazzare a fil di sirena la stoccata decisiva per il 34-33 finale. «Personalmente sono molto contenta e soddisfatta della prestazione della squadra – dice il terzino del Chiaravalle Agustina Mamet, top scorer della sfida con ben 14 reti realizzate – e considero questa vittoria una spinta mentale necessaria per quello che verrà. Ferrara è una squadra forte, con ragazze che hanno esperienza e noi abbiamo dimostrato di avere il livello per raggiungere il nostro obiettivo». La squadra di coach Fradi tornerà in campo alle 13 di domenica, in occasione della sfida casalinga contro le siciliane dell’Halikada-Gattopardo, battute lo scorso turno dalle Marconi Jumpers.