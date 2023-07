Pallamano Chiaravalle, week-end di fuoco tra X-Masters, Summer Camp e l'exploit di Mariniello

Un weekend di fuoco quello appena trascorso dalla ASD Pallamano Chiaravalle: la chiaravallese Caterina Mariniello che fa sei vittorie di fila con la maglia della nazionale italiana Under 19 e si laurea campionessa agli EHF Championships, la prima storica edizione della Beach Handball Cup agli XMasters di Senigallia, e la tre giorni di Chiaravalle Summer Camp con seminari di molti giocatori della nazionale. Si comincia dall’exploit a Pristina in Kosovo, conquistato dalle azzurre Under 19: l’Italia fa sei vittorie su sei (battendo Finlandia, Kosovo, Gran Bretagna, Slovacchia, Polonia e Austria) e chiude al primo posto la sua parte di EHF Championships.

Questo risultato vale al gruppo di azzurrine (di cui fa parte anche la giocatrice di Chiaravalle, Caterina Mariniello) il pass per le qualificazioni ai Mondiali Under 20 del 2024 previste per il prossimo invern0 e anche l’accesso – seppure in attesa dell’ufficialità dell’allargamento da 16 a 24 squadre – verso gli Europei del 2025. «Un traguardo e un’esperienza che non possono vivere tutti – commenta Mariniello – e sono onorata di questo. Di certo me la ricorderò a vita. Ho sempre sognato di far parte della nazionale ed ho fatto tanti sacrifici per arrivarci. Ringrazio tutta la squadra e gli allenatori che hanno reso possibile questo sogno. Ora si torna a casa con una medaglia d’oro e si spera di poterne accumulare tante altre in futuro!»

Dal Kosovo a Senigallia, con l’adrenalina, il divertimento e lo spettacolo del Beach Handball che hanno raggiunto per la prima volta la spiaggia di Velluto dove, sabato 15 e domenica 16 luglio, compagini maschili e femminili provenienti da tutt’Italia si sono sfidate per vincere la Beach Handball Cup. Si è trattato di una due giorni di partite, dalle 9 alle 18, volta a far conoscere uno sport – fratello della pallamano giocata indoor – che sta per diventare disciplina olimpica. Per farlo la ASD Pallamano Chiaravalle si è incaricata dell’organizzazione, invitando anche numerosi giocatori e giocatrici che sono il volto delle rispettive nazionali italiane di beach handball tra cui: Dian Kobilica, Elisa Ferrari, Stella Maccari, Matilde Tisato, Valerio Sampaolo, Cristina Lenardon e altri. Proprio il portiere della nazionale, il chiaravallese Valerio Sampaolo, dice del torneo: «Sensazioni positive, bellissimo posto, questa è la prima Beach Handball Cup e chi ben inizia è già a metà dell’opera. Troviamo un bellissimo ambiente già in questa prima edizione, quindi può solo crescere nei prossimi anni».

Nello stesso weekend di Xmasters, anche l’attività indoor della Pallamano Chiaravalle è andata avanti con il Chiaravalle Summer Camp, una tre giorni in cui giovani atleti Under 18 si sono potuti misurare con grandissimi giocatori del calibro di Elisa Ferrari (portiere nazionale femminile), Stefano Arcieri (nazionale maschile), Valerio Sampaolo (nazionale maschile) e Giuliano Danti (ex-nazionale maschile). Un’altra occasione di crescita offerta dalla ASD Pallamano Chiaravalle, che si dimostra, ancora una volta, attenta alla promozione di questo sport ad ogni livello.