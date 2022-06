Chiaravalle festeggia: l'Under 15 vince il titolo interregionale Marche-Abruzzo

Si conclude con un urlo di gioia la lunga giornata di sport che ha visto il Palasport di Chiaravalle ospitare le final four del campionato Under 15 maschile di Area 6, Marche-Abruzzo. A trionfare sono stati proprio i padroni di casa della ASD Pallamano Chiaravalle che si sono imposti in finale per 22-11 sui cugini del Camerano. Le semifinali giocate in mattinata hanno visto le due squadre marchigiane trionfare su Pescara e Silvi, guadagnando così l’accesso alla finalissima del pomeriggio. Nel mezzo la giornata è stata arricchita da tornei Under 9, 11 e 13 per un totale di oltre 500 persone coinvolte tra ragazze e ragazzi, genitori e tifosi: un presenza considerevole in una giornata dove a vincere sono stati anche i valori dello sport.

Proprio su questo tema, l’Assessore allo Sport del Comune di Chiaravalle Eleonora Chiappa ha dichiarato: «Questa vittoria è una grande gioia per il nostro Comune e per la società. I ragazzi sono stati strepitosi e il risultato è il frutto di anni di lavoro e sacrificio, coronamento di un’ennesima stagione che ha portato risultati incredibili anche a livello nazionale sia con le squadre maschili che femminili. Ogni giorno questa società fa vedere i veri valori dello sport, è un’eccellenza e orgoglio per il Comune di Chiaravalle». Anche coach Nando Nocelli giudica questo trofeo un “ottimo risultato per la società” e aggiunge: «Sono contento per la Pallamano Chiaravalle, per la dirigenza e per i ragazzi che si sono guadagnati l’accesso alle finali nazionali a Misano che era il nostro obiettivo di stagione».

Infine il presidente Gianluca Maltoni ha fatto il suo plauso ai ragazzi, «che hanno dato tutto in campo, alla guida esperta dei Mister Nocelli e Carroni, al responsabile Agostinelli e ai dirigenti tutti. Ma il ringraziamento va anche ai giocatori più grandi, nonostante la conclusione dei propri campionati, hanno comunque continuato ad allenarsi con l’Under 15 per prepararli al meglio a queste final four. Infine un grazie ai genitori e dirigenti che hanno gestito tutta la logistica di giornata, tanto da farci guadagnare i complimenti di esperti e autorità, dimostrando che nel centro-sud Italia la ASD Pallamano Chiaravalle è una società unica».

Ora per i giovani atleti chiaravallesi c’è l’appuntamento delle finali nazionali di Misano Adriatico, in programma dal 5 al 10 luglio durante il Festival della Pallamano. Chiaravalle parteciperà con Under 15, due Under 13 e una Under 11.