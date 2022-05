Chiaravalle strepitosa, Prato di più: le toscane vincono e salgono in A

La Serie A prende la via di Prato, ma gli applausi sono tutti per un Chiaravalle strepitoso nel contendere il successo, ed il posto nella massima serie del prossimo anno, alla formazione toscana. La Final8 di Chieti si conclude per le ragazze di coach Fradi con un’altra prestazione di qualità, con un’altra prova che conferma la crescita e la maturità di un gruppo arrivato all’atto conclusivo del campionato cadetto in punta di piedi, con l’ultimo biglietto disponibile per sedersi al tavolo con le migliori dell’intera categoria, ma capace di rivelarsi la vera mina vagante dei play-off.

Se ne sono accorte prima Teramo e Brunico, costrette ad arrendersi nella Pool degli spareggi promozione dopo un’intera regular season passata senza perdere mai (per le altoatesine è poi è arrivato il salto in A con l’affermazione nell’altra semifinale contro Dossobuono), e ne ha dovuto prendere atto anche il Tushe Prato, che solo nell’ultima porzione di incontro è riuscita a scrollarsi di dosso Chiaravalle e piazzare l’allungo buono a spaccare la partita.

Nella sfida decisiva per salire si comincia dai precedenti stagionali, i quali parlano a favore delle toscane (29-28 all’andata e 34-28 nel return-match di Chiaravalle) che hanno peraltro chiuso la stagione regolare con un record di diciassette vinte ed un pareggio. Nel primo segmento di gara si procede a strappi, con Cappelli e Micotti che trovano a ripetizione il gol dall'angolo, mentre due difese molto compatte negano in più occasioni il +3 da ambo i lati, e così si va al riposo negli spogliatoi sul 13-12 in favore delle ragazze di Fradi. Nella ripresa Prato alza i giri del motore, specie con Barbieri infallibile dallo spigolo, ma Chiaravalle risponde, restando agganciata nel punteggio fino al 50’. L’allungo prende forma sul 23-20, messo a segno da Iyamu dai sette metri: il Tushe prende fiducia e margine, e chiude i conti con un 30-24 finale che non rispecchia il grande equilibrio visto per la quasi totalità del confronto. Un traguardo storico, quello ottenuto dal sodalizio chiaravallese con la partecipazione alla Final8, che le ragazze non sono hanno impeccabilmente onorato, ma addirittura trasformato in una straordinaria cavalcata che si è arrestata solo a pochi metri dalla serie A. E che rende ulteriormente memorabile questa settimana, da sfruttare come punto di partenza per puntare con ambizione ancora più in alto nella stagione ventura.