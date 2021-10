Pallamano Chiaravalle, a Casalgrande vietato sbagliare

È un crocevia importantissimo quello che attende la ASD Pallamano Chiaravalle al PalaKeope, nella provincia reggiana. Sabato, alle ore 18.30, contro la formazione del Modula Casalgrande va in scena la quinta giornata del torneo di A2 maschile. Il campionato è stato fermo per un turno per via degli impegni delle nazionali di beach handball, ma la squadra di coach Guidotti deve adesso farsi trovare pronta al cospetto di un avversario che nel Girone B si trova a pari punti in classifica, reduce da due passi falsi consecutivi contro le prime della classe Cingoli e Romagna.

«Siamo ben lontani dall’intenzione di sottovalutare Chiaravalle – garantisce Alessandro Lenzotti, pivot degli emiliani – perché stiamo infatti parlando di un organico davvero di tutto rispetto e sottovalutare i marchigiani sarebbe certamente il peggior errore da fare. Al tempo stesso, ritengo che non bisognerà farsi condizionare in modo eccessivo dagli assetti e dalla conformazione della compagine ospite: la prima preoccupazione dovrà necessariamente riguardare la qualità dell’intelaiatura di gioco che noi stessi riusciremo a costruire. Contro Chiaravalle abbiamo un solo risultato utile a disposizione: un esito differente sarebbe un lusso che non ci potremmo proprio permettere».

«La gara di sabato è importantissima perché dobbiamo invertire la tendenza – commenta il presidente della società chiaravallese, Gianluca Maltoni - ma la cosa vale anche per il Casalgrande. Lo scorso anno ne vincemmo una ciascuno, dando l’anima sul campo. Oggi arriviamo a questa partita con infortuni e giocatori non al 100%. Siamo consapevoli della necessità di sbloccarci ritornando al successo, ma anche loro sono nella stessa identica condizione».

Al match in trasferta di A2 maschile seguirà il debutto casalingo della femminile contro la Euromed Mugello, in programma alle ore 21. Ancora disponibili i posti in tribuna, da prenotare tramite il sito della società.