Chiaravalle, affari di...famiglia: preso Omar Santinelli

La stagione 2022/2023 della Serie A2 di pallamano è ufficialmente alle porte e Chiaravalle mette a segno un altro grande colpo di mercato con l’acquisto di Omar Santinelli, centrale con grande esperienza in Serie A1, in arrivo dallo Sparer Eppan. Dopo i già annunciati Vassia, Chiaraberta e Sgarella, la rosa a disposizione di mister Guidotti si arricchisce di una sua vecchia conoscenza. Infatti Santinelli e Guidotti hanno già avuto l’opportunità di lavorare assieme per due anni in A1 con l’Ancona, un biennio che il giocatore ricorda come un periodo che gli ha “fatto apprezzare veramente questo sport”. Santinelli nasce sportivamente a Cingoli, poi ha militato nell’Ancona, Mezzocorona, Malo, Siena, Gaeta e Appiano. Dopo queste esperienze nella massima serie nazionale nel 2022/2023 vestirà i colori della ASD Pallamano Chiaravalle insieme al fratello Giovanni, da diversi anni in riva all’Esino.

«Mister Guidotti ha insistito molto nel volermi in squadra e questa cosa l’ho apprezzata molto – dice Santinelli – poi conosco il progetto che si sta sviluppando negli ultimi anni a Chiaravalle e speriamo di far bene. In più avrò l’opportunità di giocare con mio fratello, cosa che mi ha spinto a tornare».

Nella stagione in arrivo la ASD Pallamano Chiaravalle dovrà misurarsi contro: Giara Assicurazioni Ferrara, Bologna United, Cold Point Parma, Santarelli Cingoli, Tavarnelle, Monteprandone, Pantareiltalia Modena, Prato, Prestiter Pescara, Verdeazzurro, Lions Teramo, Camerano e Pallamano ’85 San Lazzaro. Il campionato avrà inizio sabato 3 settembre alle ore 18 in trasferta contro Prato, mentre il debutto casalingo sarà il sabato successivo alle 18 contro Ferrara.