Pallamano Chiaravalle, maschile e femminile in campo sabato sera

La Pallamano Chiaravalle è attesa dal duplice appuntamento di sabato, con in campo le due formazioni militanti nel campionato cadetto maschile e femminile. Due impegni per un unico scopo, ovvero quello di cancellare il passo falso dell’ultimo turno e ritornare così al successo. Si comincia alle 19.30 con la squadra di coach Guidotti di scena a Bologna, sul campo dello United. La classifica vede la formazione chiaravallese al sesto posto, con il conforto della matematica a sancire la permanenza nella categoria. E così, complice anche una formazione rimaneggiata, è arrivata la sconfitta al Centro Federale di Chieti contro gli “azzurrini” del Campus Italia guidati in panchina dal cingolano Riccardo Trillini. La selezione giovanile nazionale ha subito preso in mano il pallino del gioco, chiudendo la prima frazione sul punteggio di 17-11 e prendendo nella ripresa margine fino a chiudere i conti sul 37-26 finale. Per i ragazzi di Guidotti l’occasione di riscatto si presenta quindi in terra emiliana, al cospetto di un Bologna United attualmente penultimo e che da quasi due mesi non muove la classifica (ultimi punti ad inizio febbraio con l’affermazione proprio sul Campus Italia ed il pareggio contro Follonica).

Impegno interno, invece per la squadra femminile. Le ragazze di coach Fradi proseguono nel loro tour de force (altra trasferta infrasettimanale già programmata la prossima settimana, sul campo dello Sportinsieme nel recupero della terza di ritorno) ospitando le venete dell’Alì Mestrino, terzultime in classifica con sei lunghezze all’attivo. Di buon auspicio è stata sicuramente l’ultima uscita del team chiaravallese, che al Palasport di Grosseto ha agevolmente superato le padrone di casa con un rotondo 47-25 (sugli scudi la capitana Manfredi, a segno undici volte). Con il Mestrino – fischio d’inizio alle ore 21 – arriva quindi un’altra buona occasione di portare a casa punti, in questo ciclo dai match ravvicinati che vedrà Chiaravalle affrontare squadre che la seguono in classifica e si completerà nel prossimo week-end con il derby casalingo contro Camerano.