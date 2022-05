Chiaravalle da sogno: è in semifinale nella Final8 di Chieti

Chiaravalle sogna ad occhi aperti. Un’incredibile pagina nella storia del club, quella che la formazione di serie A2 femminile sta scrivendo nella Final 8 di Chieti, che mette in palio la promozione nel massimo campionato. Dopo 46 anni di attività, dei quali appena dieci nella pallamano in...rosa, il sodalizio chiaravallese non solo si è accontentato di toccare la vetta più alta mai raggiunta, finendo nella griglia degli spareggi play-off, che ricomprende le migliori otto squadre del torneo cadetto, ma è riuscita addirittura a piazzare un sensazionale uno-due nei primi due incontri disputati presso la “Casa della Pallamano”.

Dopo aver timbrato il visto d’ingresso per le Finals abruzzesi all’ultima giornata di campionato, in virtù dell’affermazione di misura sulle Marconi Jumpers che ha fruttato la seconda posizione nel Girone C, le ragazze di coach Fradi sono riuscite nell’impresa di piegare Teramo nella giornata di apertura, e nel primo pomeriggio di oggi Brunico: un risultato pazzesco se si considera che le due formazioni hanno concluso la regular season nei rispettivi gironi al primo posto, senza perdere nemmeno una partita. Chiaravalle ha inaugurato la Final8 superando le abruzzesi con il punteggio di 28-22, concedendo il bis a meno di ventiquattro ore di distanza contro le altoatesine, battute per 25-22. Due impeccabili performance di squadra, con il valore aggiunto rappresentato dalle reti di Sofia Cipolloni, protagonista con ben 24 reti complessivamente realizzate nei due match disputati.

Le due affermazioni garantiscono alla formazione chiaravallese un posto nelle semifinali di sabato, anche in caso di sconfitta nell’ultima partita prevista dalla Pool B, contro la Leonessa Brescia, in programma domani pomeriggio alle 18. Al termine della giornata di domani, si completerà il quadro della classifiche le quali stabiliranno gli accoppiamenti delle semifinali della Final8, che si concluderà con la finalissima di domenica.