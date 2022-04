Chiaravalle in festa: vittoria e posto nei play-off promozione

Dovevano essere 60 minuti in cui giocarsi una stagione intera e così è stato. La A2 femminile della ASD Pallamano Chiaravalle vince allo scadere per 23-22 contro le Marconi Jumpers, le supera in classifica ed in virtù del secondo posto (e della sconfitta del Padova sul campo della capolista Tushe Prato) accede alle Final-Eight per la promozione in A1.

Per la prima volta in 46 anni di storia della squadra chiaravallese (e dopo nemmeno 10 di attività nel campo della pallamano femminile), la Pallamano Chiaravalle raggiunge così la fase finale del girone di A2, andando a disputare (dal 4 all’8 maggio) le Final-Eight contro le due migliori classificate dei quattro gironi nazionali. Nel suo girone troverà la Leonessa Brescia, Brunico e Teramo: in palio la semifinale che verrà disputata dalle prime due classificate del raggruppamento.

Questo risultato storico arriva dopo una partita tesissima, in cui le ragazze di Mister Fradi non hanno mai mollato nonostante un match in rimonta costante. Le chiaravallesi sono infatti partite bene, poi, quando serviva dare lo strappo per mettere in sicurezza il risultato, alcuni errori sotto porta hanno dato modo al Marconi di recuperare, con un parziale di 6-0 che regala il primo tempo alle emiliane per 10-13.

Nella ripresa Chiaravalle macina subito gioco, sbaglia meno e, grazie alle parate di Danti e a una difesa maggiormente attenta riesce a recuperare. Due gol su palla rubata all’avversario da parte di Mariniello e Rivera Ventura danno la carica giusta alle chiaravallesi per arrivare fino al pareggio avvenuto a quattro minuti dal fischio finale. La partita va avanti punto a punto fino al 29° del secondo tempo quando Sofia Cipolloni (trascinatrice in campo) mette in rete un tiro da fuori che che vale la vittoria e l’accesso ai play-off per salire di categoria.