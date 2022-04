Pallamano Chiaravalle, un maggio di fuoco pieno di sogni nel cassetto

Dopo un mese di marzo molto intenso e un aprile non da meno, la squadra femminile di A2 della Pallamano Chiaravalle si prepara a entrare in un maggio di fuoco, caratterizzato dagli impegni del Qualification Round per la Youth League (Under 20) e le Final 8 per approdare in Serie A1. La girandola di impegni è già cominciata con l’appuntamento dedicato all’Under 20. Durante il weekend le giocatrici di Mister Fradi dovranno vedersela con la compagine di Camerano, le siciliane del Mattroina, le lombarde del Dossobuono Brescia e le padrone di casa del Chieti. Per la vincitrice del girone c’è in palio l’approdo alla fase finale di giugno, dove ci si giocherà lo scudetto di categoria.

A soli tre giorni di distanza, una formazione in gran parte invariata giocherà le Final 8, il mini torneo di play-off che mette in palio la promozione nel massimo campionato nazionale per la stagione 2022/2023. Chiaravalle arriva alla competizione da outsider, avendo conquistato l’accesso proprio nell’ultima giornata di regular season, battendo in casa le emiliane del Marconi Jumpers. Si parte mercoledì 4 maggio alle 18 contro Teramo (una delle favorite), poi giovedì 5 maggio alle 14 contro Brunico e venerdì 6 alle 18 contro la Leonessa Brescia. In caso di arrivo tra le prime due del girone, le semifinali sono previste sabato 7 e la finale promozione domenica 8.

«Siamo molto emozionate e cariche – dice il pivot Caterina Mariniello - sia per la Youth League che per le Final 8. Purtroppo i due appuntamenti sono molto vicini tra loro quindi dovremo cercare di equilibrare le forze e restare sempre concentrate. Ci impegneremo in entrambe senza mollare e sperando di ottenere buoni risultati».

Non finiscono qui gli appuntamenti del weekend, che vedrà le squadre Under 17 e Under 15 maschili ritagliarsi il proprio spazio. Le formazioni di Mister Nocelli stanno facendo molto bene con la prima a punteggio pieno e la seconda in lizza per la vittoria di categoria.

La giornata di domenica 1° maggio sarà conclusa alle 18 dall'impegno dell'A2 maschile di Mister Guidotti, che disputerà l’ultima partita casalinga della stagione contro i toscani dell’Ambra. Si tratta di uno scontro difficile dove sarà importante mantenere i nervi saldi per tutti i 60 minuti, in modo da far gioire ancora una volta il pubblico di casa.