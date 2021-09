Pallamano Chiaravalle, disco rosso in Abruzzo. Teramo si impone 30-15

Teramo amara per la ASD Pallamano Chiaravalle, sconfitta nel match del Pala San Nicolò dai Lions, con gli abruzzesi che, gestendo il vantaggio sin dai primi minuti, si impongono con il punteggio di 30-15.

Dopo il fischio d’inizio Chiaravalle riesce a mantenere il pareggio di 1-1 solo per i primi due minuti grazie al gol di Santinelli, poi Teramo mette a segno un break di quattro reti buono per volare sul 5-1, acquisendo un vantaggio di sicurezza che sarà gestito fino alla fine del primo tempo. Nonostante i gol di Ceresoli e Tanfani, la prima frazione si conclude 17-9 per la squadra di casa.

Nella ripresa la musica non cambia: Chiaravalle sbaglia e concede troppo, Teramo, anche grazie ad una grandissima prestazione del portiere Di Marcello, non perdona. Il fischio finale dell’arbitro arriva sul 30-15, risultato che assegna (meritatamente) agli abruzzesi i due punti in palio.

A fine gara l’allenatore del Chiaravalle, mister Andrea Guidotti, commenta così: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo giocato contro una squadra forte ed organizzata, motivo per cui abbiamo pagato caro ogni nostro errore. Mettici poi un Di Marcello che ha deciso di chiudere la porta da subito e tutto è diventato ancora più difficile. Siamo un bel gruppo faremo tesoro dei nostri errori per lavorare e crescere il più rapidamente possibile, sperando di recuperare l’intero organico al più presto».

Il miglior realizzatore per Chiaravalle è stato Samuele Tanfani con otto gol. «Purtroppo non c’è molto da dire – dichiara - sapevamo di affrontare una squadra forte con un grande portiere, ma a noi è comunque mancata la tranquillità e la lucidità soprattutto ad inizio partita quando loro hanno preso il largo. Adesso dobbiamo subito pensare all'incontro in casa contro Campus Italia». Il prossimo match di campionato, contro la franchigia federale del Campus Italia, verrà giocato domenica 3 ottobre alle ore 18.