Pallamano Chiaravalle, esame di maturità: arriva la capolista San Lazzaro

Una vera prova del nove quella che attende la Pallamano Chiaravalle nella quinta di ritorno del Girone B del torneo cadetto maschile. Sabato 28 alle 18 sul parquet chiaravallese si presenterà la Tecnocem San Lazzaro, formazione attualmente al vertice della graduatoria (+1 su Cingoli e Ferrara, rispettivamente con tre ed un gara in meno disputate). A nove giornate alla fine di un torneo equilibratissimo, quella contro gli emiliani sarà alla resa dei conti la prima di nove finali in cui, dato il livello di tutte le squadre, sarà importante mantenere i nervi saldi e sbagliare il meno possibile per spuntarla. «Siamo a conoscenza delle grandi capacità individuali del San Lazzaro – dichiara il presidente della Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni – che viene qui con una squadra rodata e alcune punte di diamante. Noi abbiamo recentemente effettuato un turn over di giocatori e sarà importante riuscire ad essere coesi e lucidi per tutti i 60 minuti». All’andata furono i felsinei a spuntarla, con un 31-29 che ben ha rispecchiato l’equilibrio registrato in campo.

Ma gli impegni del Chiaravalle non si fermano alle squadre maggiori. Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio l’Under 20 femminile sarà impegnata a Casalgrande Padana per la seconda fase della Youth League, il campionato nazionale di categoria. Le ragazze di mister Fradi se la vedranno contro Teramo, Primule Azzurre (una selezione delle migliori giocatrici italiane) e contro le padrone di casa del Casalgrande. Come sempre si tratta di un’occasione di crescita per tutto il gruppo, forte dell’exploit dello scorso anno. La Serie B maschile di Mister Nando Nocelli sarà invece impegnata in casa sabato sera contro il Chieti alle ore 20.00, subito dopo la conclusione del match di A2, mentre domenica 29 ci saranno ben tre formazioni di Under 15 maschile del Chiaravalle impegnate nella prima giornata del loro campionato di categoria contro Cingoli, Camerano, Monteprandone e Ancona. A chiudere il weekend lungo di pallamano sarà l’Under 17 maschile, in campo in casa lunedì 30 alle 16.30 contro il Falconara Handball.