Pallamano Chiaravalle, "Buone notizie": ritirato a Roma il premio Estra

Si è tenuta a Roma presso il Salone d’Onore del CONI e alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, la cerimonia di premiazione per l’edizione 2021 del Premio Giornalistico Estra per lo sport, il riconoscimento che Estra ha deciso di dare a giornalisti ed associazioni sportive che si sono rese protagoniste di buone pratiche o, per prendere a prestito il nome del riconoscimento, “buone notizie” in ambito sportivo.

Da tutto il territorio nazionale hanno partecipato 87 società sportive e la ASD Pallamano Chiaravalle è risultata tra le cinque vincitrici, aggiudicandosi il premio “Le buone notizie dello sport”, un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Le “buone notizie” provenienti dalla ASD Pallamano Chiaravalle (che sono valse la premiazione da parte di Estra) sono le attività di Wheelchair Handball e pallamano dedicata ai bambini con difficoltà di tipo psichico.

Queste attività, in linea con i valori di rispetto, uguaglianza, inclusività, sportività ed onestà che permeano la società chiaravallese, si vanno ad unire alle presenze nelle scuole cittadine e dei comuni limitrofi (Chiaravalle, Agugliano, Polverigi, Camerata Picena, Monte San Vito, Montemarciano ed altri ancora), dimostrando come la Pallamano Chiaravalle stia diventando sempre più punto di incontro per una comunità viva che promuove valori veri.

La dirigenza tutta della ASD Pallamano Chiaravalle commenta così il prestigioso premio ricevuto: «Un caloroso ringraziamento va a tutti i nostri atleti, allenatori, appassionati, genitori, dirigenti, sponsor e alla società tutta, un gruppo che lavora incessantemente per portare la ASD Pallamano Chiaravalle ed i suoi valori sempre più in alto nel panorama sportivo italiano. Questo premio non è solo un riconoscimento di quanto fatto finora, ma un incoraggiamento a fare sempre meglio in futuro, per i nostri ragazzi, per la squadra ma anche per il movimento della pallamano in Italia in generale».