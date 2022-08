Pallamano Chiaravalle, conclusa la prima settimana di lavoro

Cala definitivamente il sipario sulla prima settimana di lavoro per la Pallamano Chiaravalle, che si posizionerà anche quest’anno sulla griglia di partenza del campionato cadetto maschile. Presso la Palestra Conero Wellness di un Davide Tucci sempre molto vicino al mondo della pallamano (è stato uno dei protagonisti assoluti con il sodalizio chiaravallese in gioventù, e successivamente colonna in serie A per oltre un decennio del Cus Ancona), i ragazzi di mister Guidotti hanno faticato duramente per poi concedersi un po’ di meritato riposo nelle aree relax della struttura in un clima di grande armonia.

«Sono molto contento di vedere così tanto entusiasmo e voglia di crescere da parte dei ragazzi – dice il presidente della società chiaravallese, Gianluca Maltoni – e sempre attenti a non perdere neanche una parola d'insegnamento data loro da mister Guidotti. Voglio ringraziare ancora una volta tutti i miei preziosi dirigenti ed il mio collega David Francescangeli, Presidente del Cus Ancona, con cui abbiamo intrapreso una fruttuosa collaborazione dalla passata stagione che tanti risultati e soddisfazione sta dando ad entrambe le società. Grazie quindi a tutti i nostri sponsor senza i quali tutto questo non esisterebbe».