Pallamano Chiaravalle, ragazze in copertina: via alle sfide per salire in A1

Grandissimo exploit nei Qualification Round della Youth League per l’Under 20 femminile della ASD Pallamano Chiaravalle che, in quello che può ritenersi un antipasto delle prossime Final 8 di promozione in A1, riesce a portare a casa tre vittorie su quattro, sfiorando l’accesso alla finale scudetto. Durante l’evento, svoltosi a Chieti dal 29 aprile al 1° maggio, la squadra guidata da Mister Fradi ha superato le pari età del Chieti (vittoria per 39-19), Camerano (anche qui successo schiacciante 39-21), Mattroina (34-24 il punteggio finale), arrendendosi solo alla Venplast Dossobuono (unica sconfitta per 24-21), al termine di una gara in equilibrio fino a quattro minuti dalla fine che ha purtroppo fermato la corsa al titolo nazionale di categoria.

Nella giornata della festa dei lavoratori anche la A2 maschile è scesa in campo contro i toscani della Pallamano Ambra. Gli uomini di Mister Guidotti, dopo un primo tempo partito in sordina (0-4 a favore degli avversari dopo pochi minuti) riescono a recuperare, arrivando a 40 secondi dalla fine sul 26-26. Qui, dopo un errore in fase offensiva, Ambra ruba la palla a Chiaravalle e mette in rete il gol decisivo del 26-27 che chiude una partita giocata con le unghie e con i denti da entrambe le formazioni. Il match contro la compagine toscana chiude ufficialmente gli incontri casalinghi stagionali di regular season della prima squadra, che scenderà in campo l’ultima volta sabato pomeriggio sul campo della Tecnocem San Lazzaro, nell’incontro valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno del girone B del torneo cadetto.

Ora, i riflettori sono puntati sulle FIGH Finals del campionato di A2 femminile, che scatteranno domani presso la «Casa della Pallamano» di Chieti: in campo Chiaravalle insieme ad altre sette squadre, otto partecipanti divise in due gironi, provenienti dalle prime due posizioni dei raggruppamenti su cui si è snodata la regular season in lizza per due promozioni. In palio, una volta che i lasciapassare per la Serie A Beretta saranno assegnati, c’è anche la Coppa Italia di categoria.

«Siamo pronti a giocarci le nostre carte – dice coach Salem Fradi – e non abbiamo niente né da nascondere, né da perdere: affronteremo le nostre avversarie a viso aperto, facendo ciò che sappiamo e soprattutto vivendo questa esperienza con serenità. La rosa è composta, al di fuori di quattro atlete senior, dall’organico che ha sfiorato l’accesso alle Finals della Youth League U20, per cui è una squadra molto giovane. Penso che nel nostro girone Teramo e Brunico abbiano una maggiore esperienza in più e siano favorite. È un girone tosto, ma ce la giocheremo con tutti tranquillamente».

Si comincia domani alle 18 contro Teramo, poi giovedì 5 maggio alle 14 contro Brunico e venerdì 6 alle 18 contro Leonessa Brescia. In caso di passaggio tra le prime due del girone, le semifinali sono previste sabato 7 e la finale promozione domenica 8.