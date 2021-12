Chiaravalle cede in casa alla vicecapolista Romagna

Decima giornata nel girone B di serie A2 maschile che ha visto la ASD Pallamano Chiaravalle cedere il passo in casa contro il Romagna. I romagnoli, al secondo posto del girone, battono infatti i marchigiani per 29-38. Come accaduto otto giorni prima a Cingoli, Chiaravalle inizia molto bene, andando in rete più volte con Biondi, Santinelli, Castillo e Lucarini (tra i migliori in campo oggi), fino a dirigere il gioco per 6-3. La squadra ospite, probabilmente non aspettandosi un Chiaravalle così combattivo, reagisce d’orgoglio, blocca le manovre di attacco dei padroni di casa e mette in fila un parziale di ben nove reti che ribalta il risultato portandolo sul 6-12.

Questi sette minuti neri di gioco per Chiaravalle, che finiscono con il rigore messo a segno da Tanfani. Sul finire del primo tempo la formazione di Guidotti cerca di recuperare il terreno perso (arrivando a 12-15 a seguito di una tripletta di Lucarini), ma il gap si rivelerà incolmabile e la prima frazione si chiude 14-19.

Nel secondo tempo il match è molto più equilibrato che nel primo. Romagna allunga di qualche gol, Chiaravalle ricuce, come un pendolo che oscilla sempre tra le 5 e le 8 reti di distacco. A nulla serve la buona prestazione dei portieri Guidotti (anche in questo caso para-rigori) e Molinelli: con un risultato finale di 29-38, i due punti in palio vanno in Romagna. Ai chiaravallesi resta l’onore delle armi e qualche rimpianto.

Nel post-partita i due top scorer per Chiaravalle, Lorenzo Lucarini e Samuele Tanfani, dichiarano:

«Incontro difficile come sapevamo – afferma il vice capitano – e speravamo di fare meglio, ma stiamo lavorando per migliorare proprio alcune situazioni di gioco e piano piano ci riusciremo. Avanti così, concentrazione e lavorare sodo».

«Partita bella e corretta da parte di tutte e due le squadre – commenta Tanfani - ma ancora paghiamo diversi momenti di blackout che con queste squadre non ci possiamo permettere. Gli ultimi due match sicuramente ci serviranno da lezione per i prossimi tre appuntamenti che chiudono il girone di andata. Saranno scontri fondamentali in vista della classifica».