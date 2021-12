Pallamano Chiaravalle col...coltello tra i denti: c'è l'Ogan Pescara

L’emozionante stagione del campionato di A2 maschile prosegue per la ASD Pallamano Chiaravalle con il match di domenica, con inizio alle ore 18: avversario di turno l’Ogan Pescara, formazione a 10 punti in classifica con cui condivide il settimo posto nel girone B. La compagine di Mister Guidotti viene da due sconfitte consecutive contro le due corazzate del campionato, Cingoli e Romagna, mentre gli abruzzesi sono reduci dal passo falso casalingo rimediato contro gli azzurrini del Campus Italia.

Matteo Brutti, ala destra chiaravallese, commenta così questo pre-partita: «Veniamo da due sconfitte dove abbiamo comunque fatto vedere un buon gioco. Sarà una partita decisiva, siamo carichi e stiamo lavorando molto per rifinire i dettagli. Dobbiamo mantenere la concentrazione per tutti i 60 minuti, le forze ce le abbiamo e, nonostante qualche giocatore ancora in infermeria, abbiamo recuperato Davide Rumori che è una pedina importante. Di sicuro scenderemo in campo col coltello tra i denti».

Nella giornata di domenica scende in campo anche le Serie B maschile alle 11.30 contro Falconara, un derby che mancava da qualche anno dove si affronteranno giocatori che hanno giocato in entrambe le formazioni. Alle 17 sarà invece il turno della A2 femminile in trasferta contro Mestrino. Le ragazze di coach Fradi vengono da tre settimane di stop dei campionati e sono pienamente consapevoli dell’importanza di non sottovalutare un avversario nonostante la posizione occupata in graduatoria. L’ingresso al Palasport di Chiaravalle si può effettuare solo con Green Pass o tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Prenotazione posto obbligatoria attraverso il sito ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle entro le ore 12.00 del giorno del match.