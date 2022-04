Pallamano Chiaravalle: in A2 maschile prima squadra a Pescara, brilla l'under 17

Dopo lo stop pasquale coinciso con le amichevoli della nazionale e l’approdo ai play-off A1 per la squadra femminile, è di nuovo il momento della squadra militante in serie A2 maschile della Pallamano Chiaravalle. La squadra di Mister Guidotti giocherà domenica in Abruzzo, alle ore 18, sul parquet dell’Ogan Pescara. Chiaravalle viene da un weekend di riposo assoluto e contro gli abruzzesi dovrà ritrovare la miglior condizione mentale, nonostante le assenze dei giocatori di punta. «Siamo verso la fine di un campionato molto lungo - dice il presidente Gianluca Maltoni - quindi ci sta un po’ di stanchezza da ambo le parti, ma possiamo giocarcela e dobbiamo farlo. Questi due punti in palio ci darebbero la necessaria tranquillità per chiudere il campionato a metà classifica».

Nel fine settimana anche ampio spazio alle giovanili, con la partenza del campionato Under 13 femminile, con un organico formato da giovani di Chiaravalle e Agugliano. Prosegue inoltre la marcia dei giovani di Mister Nocelli della Under 17 maschile, i quali recentemente hanno affrontato e battuto, tra le mura di casa, i coetanei della pallamano Pescara (seconda vittoria su due incontri disputati). Inizio di partita equilibrato tra le due squadre, che si sono date battaglia punto a punto fino a 5 minuti dalla fine della prima frazione. Poi i ragazzi di Mister Nocelli allungano le distanze con un parziale di 5 reti, concludendo il primo tempo in vantaggio 20-15.

Nella ripresa gli ospiti tornano in campo determinati e riescono, dopo pochi minuti, ad accorciare le distanze rendendo la partita combattuta fino alle fasi conclusive. Ultimi minuti di gara che vedono Chiaravalle andare a segno cinque volte, e con un’ottima gestione del gioco sia in difesa che in ripartenza, unita alle parate del giovane portiere Agostinelli, riescono a conquistare la vittoria col punteggio finale di 38-33.