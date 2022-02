Chiaravalle a caccia del tris contro la Modula Casalgrande

A distanza di tre settimane dall’ultimo incontro disputato in campionato, la Pallamano Chiaravalle ritorna sul rettangolo di gioco nel match valevole per la quinta giornata di ritorno del Girone B di serie A2 maschile. Domani pomeriggio, con inizio alle 18, la squadra allenata da coach Guidotti ospiterà la compagine emiliana del Modula Casalgrande, reduce da un periodo complicato – con un solo successo ottenuto negli ultimi quattro incontri - ed attualmente all’undicesimo posto in graduatoria, con 13 punti conquistati nelle sedici gare sin qui disputate.

Situazione diversa per il Chiaravalle, che dopo la sconfitta nel derby contro Camerano che ha inaugurato la seconda parte di regular season, si è imposta dapprima sul campo del Prato, e successivamente tra le mura amiche piegando 28-26 il Lions Teramo mettendo in cassaforte punti importantissimi in ottica salvezza.

«Torniamo in campo dopo una sosta un po’ lunga – dice il presidente del sodalizio chiaravallese, Gianluca Maltoni - e speriamo che i ragazzi non abbiamo perso lo smalto e la voglia di vincere. Sarebbero due punti fondamentali per la salvezza, una vera ciliegina sulla torta se ottenuta così presto nella stagione».

La Pallamano Chiaravalle sarà impegnata su più fronti nel fine settimana. L’Under 20 femminile sarà di scena da venerdì a domenica nel torneo nazionale preliminare di categoria che le vedrà affrontare il Chieti (Abruzzo), Pontinia (Lazio), Camerano e le padrone di casa del Salerno (Campania). Doppio impegno anche per i ragazzi di B che giocheranno sabato contro Città Sant’Angelo e domenica, in Under 17, in casa contro il Camerano alle 15.30, subito prima del match di A2 maschile.