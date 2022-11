Pallamano Chiaravalle, in Emilia a caccia del poker di successi

Weekend di riposo per le ragazze della Pallamano Chiaravalle nel torneo cadetto femminile, trasferta emiliana invece per i ragazzi di coach Guidotti. La squadra maschile sarà infatti impegnata sabato pomeriggio alla Palestra Alighieri di Nonantola nel match contro la PantareItalia Modena, allo scopo di piazzare il poker di successi consecutivi. Chiaravalle è reduce da una vittoria emozionante arrivata allo scadere (e con un uomo in meno) contro il Verdeazzurro Sassari, affermazione che è valsa ai marchigiani il quarto posto in solitaria in classifica, ad un solo punto dalla zona promozione in A1. In questo Modena-Chiaravalle proposto dal calendario nella nona di andata, una sfida nella sfida - tutta da seguire - sarà anche quella tra Alessio Pugliese ed Alex Castillo, principali finalizzatori offensivi delle due squadre ed al momento rispettivamente al quinto e sesto posto nella graduatoria dei migliori marcatori.

D’altro canto Modena si trova all’ottavo posto in classifica con 6 punti (la metà dei chiaravallesi), ma il Presidente dei marchigiani, Gianluca Maltoni, avverte: «Si tratta di un impegno importante da non sottovalutare. Non possiamo più dare la possibilità agli avversari di andare avanti di 4 o 5 gol come accaduto con Sassari». Ed in quest’ottica, mister Guidotti sta tenendo i suoi sotto pressione, con la consapevolezza che quest’annata potrebbe essere molto importante per Chiaravalle. Nel frattempo proseguono le attività delle squadre minori e giovanili chiaravallesi: Serie B impegnata domenica contro il Cus Ancona, l’Under 17 maschile - reduce da una vittoria netta contro Cingoli – farà visita al Camerano, dove avrà luogo anche un torneo promozionale che vedrà coinvolte le formazioni dell’Under 9 e dell’Under 11.