Pallamano Chiaravalle in cerca di conferme nella sfida interna con Follonica

Dopo la vittoria di squadra ottenuta nella quinta giornata di A2 maschile in trasferta contro Casalgrande, domenica 24 ottobre alle 18, la ASD Pallamano Chiaravalle cerca di allungare la striscia positiva in casa contro Pallamano Follonica Starfish. Per la squadra femminile, impegno a Padova contro la Pallamano Cellini. Ed è proprio uno dei protagonisti della scorsa giornata, il portiere Vittorio Guidotti, ad analizzare la prossima sfida per la squadra biancoblu. «Come sappiamo sarà una partita difficile. Follonica è una buona squadra con individualità importanti. Ha rimediato delle sconfitte contro le corazzate del campionato (Cingoli e Romagna ndr) per questo sappiamo che, nonostante la classifica, potrebbe stare più in alto. Noi speriamo di offrire un bello spettacolo e di portare a casa i due punti, sempre importanti negli scontri diretti con squadre del nostro livello».

Il Presidente della Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni, ha aggiunto: «Dobbiamo trovare lo stesso slancio avuto contro il Casalgrande. Visti gli scontri dell’anno scorso sappiamo che non sarà facile contro Follonica, soprattutto in considerazione del fatto che ancora non abbiamo a disposizione la rosa completa». L’ingresso al palazzetto si può effettuare solo con Green Pass o tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Prenotazione posto obbligatoria attraverso il sito ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle entro le ore 12.00 del giorno del match.

Sempre domenica alle ore 18 si disputerà la seconda giornata di A2 femminile, con le ragazze di coach Fradi di scena in Veneto contro la Cellini Padova. Chiaravalle si troverà contro un team che lo scorso anno ha lottato per la promozione in A1, un test difficile ma fondamentale per il rodaggio della nuova rosa chiaravallese che ancora non ha fatto vedere tutte le sue reali potenzialità.