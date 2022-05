Pallamano Chiaravalle, Mariniello e Danti al raduno delle azzurrine

I campionati di A2 sono terminati e hanno già sancito i loro verdetti, ma la stagione della Pallamano Chiaravalle si impreziosisce di un altro, ennesimo, grande risultato: la convocazione in nazionale Under 20 della pivot Caterina Mariniello e del portiere Margherita Danti per il raduno in vista dei campionati Mondiali di categoria in Slovenia. La Federazione Italiana Giuoco Handball ha infatti emanato la lista delle 21 ragazze chiamate a Chieti ad allenarsi in vista di questa importante competizione. I Mondiali si terranno in Slovenia dal 22 giugno al 3 luglio, e si tratta di una prima assoluta per la nazionale femminile italiana in una competizione di questo livello.

«Anche solo allenarsi col tricolore addosso è per noi una grandissima emozione, soprattutto considerando che questa non è nemmeno la nostra Under di riferimento – commentano le giovanissime atlete di Chiaravalle, uniche marchigiane presenti in lista – e sarà l’occasione di fare molta esperienza in un gruppo già coeso e affiatato».

Ai Mondiali l’Italia – qualificata a seguito della wild card assegnata dalla Federazione internazionale – è stata inserita nel Gruppo C in compagnia di Danimarca, Argentina e Montenegro. All’evento prenderanno parte 32 squadre: l’ultima novità in tal senso è rappresentata dal ripescaggio della Lituania a seguito della rinuncia del Paraguay. Le lituane avevano chiuso al secondo posto, proprio alle spalle dell’Italia, l’EHF Championship U19 vinto da Manojlovic e compagne nell’estate scorsa a Chieti.