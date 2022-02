Chiaravalle, impresa contro Teramo e salvezza ad un passo

Il campionato di Serie A2 maschile di pallamano è ancora lungo, ma con la vittoria conquistata la scorsa domenica nel palasport di casa contro i Lions Teramo (28-26) la ASD Pallamano Chiaravalle è veramente a un passo dal raggiungimento del proprio obiettivo stagionale: la salvezza.

È una vittoria dal sapore ancora più dolce proprio perché viene contro quella abruzzese che è una delle compagini più attrezzate del campionato, formazione che nonostante qualche assenza in organico tra le riserve, schiera in campo tutti i titolari.

Come quasi ogni partita di questo girone, si lotta punto a punto. Sin da subito i ragazzi di Mister Guidotti dirigono la partita e, grazie a un’enorme prestazione dei portieri Ballabio e Guidotti, chiude la prima frazione con il punteggio di 14-13.

La seconda frazione di gioco complica un po’ le cose. Teramo riesce non solo a pareggiare i conti ma, al 45° minuto, si trova con il massimo vantaggio della partita tra le mani, 20-23. Tutto da rifare per i chiaravallesi che, grazie ai gol di Castillo e Santinelli, in otto minuti riagguantano il pareggio sul 24-24. È qui che il centrale difensivo Rumori si trova in mano la palla che cambierà le sorti del match. Va da solo in contropiede e mette in rete il gol del 25-24. Poco dopo Santinelli incrementa il vantaggio chiaravallese, cui seguiranno i gol di Vichi e Castillo. Anche Teramo mette in rete due gol ma il portiere chiaravallese Guidotti para altrettanti rigori, consegnando alla sua squadra la vittoria per 28-26.

«Partita giocata veramente bene – commenta Davide Rumori - con tantissima intensità da entrambe le squadre. Ci siamo aiutati in ogni fase e abbiamo dato veramente tutto contro una formazione sulla carta più forte di noi. Grandissimo merito a tutti i giocatori in particolare a Ballabio e Guidotti che hanno chiuso la porta».

«Il margine di tre reti nel secondo tempo sembrava irrecuperabile, ma con il contropiede di Rumori il sogno è diventato realtà», dichiara il Presidente del sodalizio chiaravallese, Gianluca Maltoni, che aggiunge inoltre un pensiero per uno dei giocatori, Vincenzo Russo, vittima di un grave infortunio: «Russo si è infortunato nuovamente al ginocchio che lo tormenta da mesi. Speriamo di no, ma potrebbe anche trattarsi della fine della sua carriera. Se così fosse voglio ringraziarlo per gli anni stupendi che ci ha regalato come giocatore e come uomo».

Nel weekend si è anche giocata Chiaravalle – Cingoli di Serie B maschile. La compagine di mister Nocelli, pur perdendo per 35-47, continua a crescere, mettendo sempre più in luce i propri giovani, come l’under 15 Capatina, autore di 9 gol. Il prossimo appuntamento di A2 maschile è previsto sabato 12 febbraio a Chieti, contro gli azzurrini del Campus Italia.