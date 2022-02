Pallamano Chiaravalle, in Serie B onorevole sconfitta con Teramo

Quando prima e ultima in classifica si affrontano il risultato finale è difficilmente in ballo, ma non è detto che non ci siano comunque note positive di cui fare tesoro. Questo è un po’ quanto accaduto ieri nella seconda giornata di ritorno di Serie B, che ha visto i giovani della ASD Pallamano Chiaravalle perdere 17-37 contro il Lions Teramo, squadra a capo del girone Marche-Abruzzo. I biancoblu di Mister Nocelli sono scesi in campo con una determinazione maggiore rispetto a quella mostrata sette giorni prima contro Monteprandone e, dopo un primo tempo difficile (concluso 5-20), nel secondo tempo, con una formazione composta quasi esclusivamente da Under 15, ha saputo giocare alla pari con gli abruzzesi, finendo con un parziale di 12-17.

Il risultato finale non è mai stato in discussione ma, anche senza alcuni dei veterani in campo, l’organico di Under 15 (e i due Under 17 Ciociola e Pisano) ha mostrato la crescita effettuata in questi mesi di fuoco in B. Le altre notizie sulla ASD Pallamano Chiaravalle arrivano dalla Serie A2 femminile. Per la formazione di coach Fradi, attualmente con otto punti in graduatoria ed appena otto incontri giocati, il mese di marzo sarà denso di impegni e comprenderà anche il recupero delle partite saltate a causa del Covid-19: Euromed Mugello – Pallamano Chiaravalle si giocherà sabato 5 marzo alle ore 19.30 in casa delle toscane, mentre la sfida interna contro l’Ariosto Ferrara è stata ricollocata in calendario mercoledì 9 marzo alle ore 18.