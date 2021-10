Chiaravalle doma Follonica e centra la seconda affermazione in campionato

Seconda vittoria di fila in serie A2 per la ASD Pallamano Chiaravalle che, nella sesta di campionato, offre una splendida prestazione corale vincendo contro Follonica per 34-31. Il pubblico presente al palasport di Chiaravalle ha potuto assistere ad un grande spettacolo. Chiaravalle – Follonica è stata più di una normale partita di campionato, ma una vera prova di carattere, con i chiaravallesi che, nonostante un buon inizio caratterizzatio dalle giocate del duo Castillo-Vichi, passano la totalità del primo tempo a rincorrere i toscani, sempre sopra di una o due reti. Questo fino a tre minuti dalla fine del primo tempo, quando Castillo prende palla a metà campo, corre verso la porta superando tutti gli avversari che gli si parano davanti e mette dentro la rete del 14-15. Si tratta di un momento che cambierà il vento della partita dando a Chiaravalle più confidenza, quel tanto che mancava per pareggiare e chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio per la prima volta nel match (16-15).

Un margine che i chiaravallesi sono sempre riusciti a difendere. Anzi, al ritorno dagli spogliatoi si arriva in poco tempo sul 19-16. Gli arbitri danno due minuti e cartellini rossi a non finire ad ambo le squadre (alla fine un rosso per i marchigiani, un rosso e un blu per i toscani), a riprova di un gioco molto fisico. Ciononostante Chiaravalle rimane fredda e lucida; in porta Guidotti e Molinelli mettono a segno parate che valgono come dei gol (Molinelli intercetta anche un rigore fondamentale al 37’) ed in attacco Lucarini e Castillo non sbagliano, portando la squadra esina sul +6. Qui, a circa 10 minuti dalla fine della partita, forse per la troppa sicurezza di aver già chiuso il match, Chiaravalle si rilassa concedendo troppo e Follonica – a cui va dato il merito di non aver mai mollato – si rifà sotto, portandosi a sole due reti di distanza, sul 28-26. Le parate di Guidotti però tengono a galla i chiaravallesi che, con tre gol consecutivi di Solustri, riprendono il largo e vanno a chiudere sul 34-31, guadagnando altri due punti fondamentali per il campionato.

«Sono molto contento di aver vinto oggi, era molto importante – dice il coach Andrea Guidotti – e dobbiamo continuare a lavorare tanto con questa umiltà ed entusiasmo. Oggi sul +6 a 10 minuti dalla fine abbiamo commesso delle sciocchezze che ci devono far riflettere e crescere rapidamente, ma voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi: è stata una vittoria dell’intera rosa e della società che ci sta sempre vicino. Speriamo di recuperare tutti gli infortunati quanto prima. Voglio ringraziare anche loro che, da fuori, stanno soffrendo con noi e stanno dando comunque il loro contributo».

Gli fa eco il portiere Michele Molinelli: «La vittoria è stata fondamentale perché ci dà tanto morale e rispecchia la crescita che stiamo facendo. È stata una prova di carattere, non abbiamo mai mollato tranne quando ci sentivamo la partita in tasca e non l’abbiamo chiusa come avremmo dovuto».