Chiaravalle, coach Fradi fa il punto: «Bilancio positivo, ed un gruppo in costante crescita»

Con le finali di Coppa Italia in programma nel weekend, i campionati di A1 e A2 maschile e femminile. Per la formazione femminile della Pallamano Chiaravalle, il rientro in campo è programmato per sabato 11 febbraio alle 21: il match contro le Marconi Jumpers, valevole per la penultima giornata del girone D1, sarà anche un probante test, viso che le emiliane sono al primo posto della graduatoria, con cinque punti di vantaggio sul Chiaravalle. La pausa consente inoltre di stilare un bilancio del lavoro sin qui portato avanti: ad analizzare il cammino della squadra è il tecnico della prima squadra, Salem Fradi.

Fradi, lei è alla guida della squadra di A2 femminile da diverse stagioni ormai. Che bilancio può fare dell’esperienza fino a questo momento?

«Il bilancio è positivo: siamo partiti quasi dal nulla con una Under 17 in A2 perché non avevamo un’alternativa per far giocare le nostre ragazze (allora allenate dal coach Marco Tanfani ndr). È stata dura per loro e anche col mio arrivo abbiamo sofferto in campionato contro giocatrici più esperte. Poi, da allora, le mie ragazze hanno fatto una crescita enorme e l’anno scorso abbiamo dimostrato che con qualche innesto possiamo fare qualcosina in più. Ed è per questo che la società quest’anno ha investito molto nel progetto».

Questa stagione di A2 è iniziata male, ma ora vi state riprendendo. Come vede la squadra oggi?

«Ho piena fiducia della squadra. Contro il Marconi Jumpers all’andata abbiamo perso di poco e ci si è infortunato il portiere, mentre contro Ferrara, che schierava anche giocatrici di A1, abbiamo perso solo di quattro gol. L’unico rammarico, la partita che dovevamo vincere, era quella col Camerano in casa. Gliel’abbiamo regalata noi, purtroppo sono cose che capitano. Ora abbiamo le partite con Marconi e Camerano per concludere al meglio questa fase. Se portiamo a casa queste due vittorie viaggiamo sulle ali dell’entusiasmo e affrontiamo l’altro girone, di cui non sappiamo nulla, con una buona dose di fiducia».

Ha visto un po’ le avversarie dell’altro girone?

«Qualcosa. Conversano e Paceco sono belle squadre, ma il livello è quello».

Negli ultimi due anni sono arrivati diversi innesti. Cosa chiede a loro in questo campionato?

«Come dicevo, la società ha speso molto su questo progetto, e dai nuovi innesti ci aspettiamo quel passetto in più per stare a galla e affrontare tutti con la massima fiducia.

Un commento sull’ultimo acquisto, Agustina Mamet?

«Si sta inserendo pian pianino e si allena con molta serietà. Come per tutte le cose, ci vuole un attimo di tempo per ambientarsi, conoscere gli altri, entrare nel gioco e capire cosa vuole la squadra da lei. Speriamo nel più breve tempo possibile».

Come vede le senatrici che sono qui dall’inizio del progetto A2?

«Sono maturate tantissimo. Le nostre ragazze sono l’ossatura della squadra, senza di loro non andiamo da nessuna parte. Nella pallamano non esistono titolari e panchinari, il livello si comincia ad avvicinare, chiunque entra, anche per poco, deve dare il proprio contributo».

Sente la società vicina e attenta al settore femminile?

«Certamente! Ripetersi è sempre difficile, dopo un anno di grandi exploit non sempre ci si riesce, ma noi ce la stiamo mettendo tutta e la società ha fatto la sua parte. Ci mancava questa scintilla e speriamo che arrivi il più presto possibile. Con la testa a posto, quando affronteremo le partite più toste, le ragazze risponderanno “presente”, ne sono sicuro».

Che cosa chiede alle sue ragazze da qui a fine anno?

«Che la squadra rimanga sempre concentrata, indipendentemente dall’avversario. Se riescono a rimanere concentrate per 60 minuti e scendono in campo con l’atteggiamento giusto, faranno sempre delle buone partite».