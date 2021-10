Pallamano Chiaravalle, dopo la serie A2 comincia l'avventura anche in B

Terza giornata di A2 femminile in casa per la Pallamano Chiaravalle che domani alle 21 affronta le emiliane dello Sportinsieme. A2 maschile impegnata in trasferta in Sardegna, mentre domenica debutto difficile della squadra di Serie B contro Cingoli.

Dopo un inizio di campionato passato a cercare la giusta alchimia, il morale nella A2 femminile della ASD Pallamano Chiaravalle sembra alto in vista dell’incontro casalingo di sabato contro lo Sportinsieme, squadra che si trova, come Chiaravalle, ancora a zero punti in classifica.

Sofia Cipolloni, una delle giocatrici provenienti da Cingoli, subito tra le protagoniste in maglia biancoblu, ha dichiarato: «Il nostro campionato non è sicuramente cominciato in discesa, ma abbiamo affrontato due squadre di buon livello. Siamo una squadra con moltissime potenzialità ma soprattutto nuova, per questo abbiamo faticato in queste prime partite in special modo nella collaborazione in attacco. Sono fiduciosa che questo fattore migliorerà sempre di più giocando insieme».

Le fa eco il pivot chiaravallese Caterina Mariniello: «La nostra rosa è a tutti gli effetti competitiva e so per certo che non passiamo inosservate agli occhi degli altri team. Rispetto ai primi due match, la squadra sta venendo fuori e si sta amalgamando, ha solo bisogno sempre più di giocare, sperimentare e mettersi alla prova all’interno del 40×20. Non conosciamo bene l’avversario di sabato, ma vogliamo prenderci i primi due punti di una lunga serie».

Sempre sabato, ma alle ore 16.00, anche la A2 maschile scenderà in campo, questa volta nella difficile trasferta di Sassari contro il Verdeazzurro. La squadra di coach Guidotti arriva a questo appuntamento ancora galvanizzata dalle due vittorie consecutive ottenute contro Casalgrande e Follonica, ma sa che dovrà affrontare un avversario voglioso di riscatto e senza una lunga trasferta alle spalle.

A chiudere il fine settimana della ASD Pallamano Chiaravalle ci pensa, domenica alle 18, la seconda squadra maschile impegnata al debutto in Serie B in trasferta contro il Cingoli B.

Il vice presidente Matteo Alfonsi ha detto di questa nuova esperienza: «Si tratta di una Serie B creata per far crescere i ragazzi delle giovanili. Con molta soddisfazione ci sono stati alcuni giocatori di esperienza che si sono tolti dal gruppo squadra di A2 e l’hanno fatto per un bene societario diverso con l’intento di far fare esperienza ai più giovani. Abbiamo subito due partite difficili (Cingoli e Monteprandone) ma ci aspettiamo che lo sia tutto il campionato. La società non si dà obiettivi se non quello di veder crescere, sia tecnicamente che mentalmente, un gruppo di ragazzi under 17 e under 15, così da essere più pronti nei loro campionati di categoria. La parola d’ordine è: divertimento».

L’ingresso al palazzetto si può effettuare solo con Green Pass o tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Prenotazione posto obbligatoria attraverso il sito ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle entro le ore 12.00 del giorno del match.