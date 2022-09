Pallamano Chiaravalle, si ricomincia: esordio in trasferta sul campo di Prato

La Serie A2 nazionale di pallamano è ai nastri di partenza, e la Pallamano Chiaravalle di mister Guidotti riparte sabato 3 settembre (ore 18.00) dalla trasferta toscana di Prato. Il coach biancoblu avrà a disposizione una rosa rimaneggiata rispetto allo scorso anno, con molti innesti arrivati in estate (come Chiaraberta, Sgarella, Vassia e Santinelli) e qualche defezione. Sul percorso di preparazione con il team, Guidotti dichiara: «Sono state cinque settimane di intenso lavoro e non vediamo l’ora di cominciare».

Il Presidente Maltoni ricorda che «Sarà un campionato duro come quello dello scorso anno. Abbiamo qualche rinforzo in rosa, ma tutte le altre squadre hanno fatto lo stesso, per cui mi aspetto che ogni partita sarà tesa fino alla fine. I ragazzi sono motivati e si allenano dal 29 di luglio, quindi speriamo di riuscire a far bene». Lo scorso anno il campionato dei chiaravallesi si concluse con 22 punti e l’ottavo posto in classifica. Proprio contro i pratesi arrivarono due vittorie, ma quest’anno, a seguito dell’unione con l’Ambra, la squadra del Prato sembra rappresentare un’incognita dalle grandi potenzialità, che rende difficoltoso ogni tipo di pronostico.

Intanto, prosegue la campagna abbonamenti, che mette a disposizione una tessera utile per avere accesso a tutte le partite di regular season A2 maschile e femminile (più eventuali play-off) per la stagione 2022/2023. Abbonandosi entro settembre 2022, si potrà godere delle oltre 20 partite in casa della ASD Pallamano Chiaravalle al costo di 40€ per persona o 60€ a famiglia (valido per due persone), risparmiando così fino al 20% sul prezzo di ingresso delle singole partite. I ragazzi da 0 a 14 anni entrano gratis! La tessera può essere ritirata presso il Palasport di Chiaravalle, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.30. E’disponibile il numero telefonico 338 9032304 o la mail pallamanochiaravalle76@gmail.com per prenotare.