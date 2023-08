Pallamano Chiaravalle, la rosa si rinforza con gli arrivi di Del Curto, Takacs e Sanchez

Entra nel vivo la preparazione per la prossima stagione di Serie A Silver maschile in casa della ASD Pallamano Chiaravalle. Sulle rive dell’Esino sono arrivati anche tre rinforzi: l’argentino Gino Del Curto, l’ungherese Zalan Takacs e il portiere Mario Andres Sanchez. Sanchez, classe 1981, è una vecchia conoscenza della pallamano italiana e marchigiana in particolare. Arriva a Chiaravalle dopo sei anni passati in gialloblù a Camerano, dove si è sempre contraddistinto per la sua classe tra i pali e come trascinatore in campo e fuori. Debutto italiano per l’ungherese Zalan Takacs, terzino sinistro classe 1998, che proviene dalla formazione dello Szigetszentmiklós KSK di Budapest,che milita nella seconda categoria nazionale. Il trentenne pivot argentino Gino Del Curto proviene invece dalla seconda divisione del Portogallo, più precisamente dal Clube Desportivo Os Marienses di Vila Do Porto, località delle Azzorre, Isola di Santa Maria, in pieno Oceano Atlantico.

«Abbiamo conquistato questa A Silver con tanto impegno, sacrificio e dedizione da parte di tutti: dai giocatori, al Mister Guidotti, a tutti i dirigenti della società e sponsor che stanno credendo in questo progetto», dice il Presidente Gianluca Maltoni. «Con questi innesti – conclude – vogliamo far conoscere la realtà della ASD Pallamano Chiaravalle su un palcoscenico nazionale che va da Palermo a Molteno». Intanto, la Federazione ha annunciato il calendario della A Silver: Chiaravalle debutterà in casa sabato 23 settembre alle ore 18 contro il Campus Italia. Gli altri avversari del campionato saranno Orlando Haenna, Cus Palermo, Verdeazzurro Sassari, Romagna, San Giorgio Molteno, Camerano, Lions Teramo, Genea Lanzara, Tecnocem San Lazzaro e Metelli Cologne, per una stagione che si preannuncia emozionante.