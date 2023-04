Pallamano Chiaravalle, rese note le date e gli orari del week-end di play-off

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha estratto dalle urne i nomi delle squadre che si contenderanno l’accesso alla prossima Serie A Silver dal 5 al 7 maggio. La ASD Pallamano Chiaravalle finisce nel Girone A contro Torri, Arcom e Verdeazzurro. La formazione biancoblù arriva al momento delle estrazioni come miglior quinta classificata, forte di 35 punti ottenuti in 16 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in regular season. Si troverà contro: Torri (37 punti, 18 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), squadra che ha sfiorato la qualificazione per i play off di Serie A Gold; Arcom e Verdeazzurro (per entrambe 31 punti, 15 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte). Nel Girone B invece sono state estratte Giara Assicurazioni Ferrara (38 punti, 18 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte), Metelli Cologne (31 punti, 15 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte), Cus Palermo (16 punti, 7 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) e Il Giovinetto (14 punti, 7 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte).

Sulla carta gli uomini di Mister Guidotti si trovano in quello che può essere definito come il girone di ferro, ma si stanno allenando al meglio per arrivare all’appuntamento in Abruzzo senza timori reverenziali. Alla fine del weekend le prime due classificate nel Girone A e Girone B si qualificheranno alla prossima Serie A Silver. Chiaravalle esordirà venerdì 5 maggio alle 16 presso il Palasport Giovanni Paolo II di Pescara, contro i vicentini dell’Arcom, il giorno successivo incrocerà i sardi del Verdeazzurro Sassari, con fischio d’inizio alle 10 presso il Centro Tecnico Federale di Chieti, quindi concluderà questa intensa “tre giorni” sfidando i veneti della Pallamano Torri, sempre a Chieti domenica 7 maggio alle 12.