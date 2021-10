Chiaravalle in campo contro gli "azzurrini" per riscattare il brutto k.o. di Teramo

La squadra di coach Andrea Guidotti attende la visita della franchigia allestita dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, per far crescere i giovani prospetti della nazionale italiana di pallamano di domani.

Ritorno tra le mura amiche per la Pallamano Chiaravalle, che dopo la pesante sconfitta patita in quel di Teramo, riceve la visita del Campus Italia, franchigia voluta dalla Federazione Italiana Giuoco Handball per far crescere i giovani prospetti della nazionale italiana di pallamano di domani.

Incontro, in programma domenica alle 18, che si preannuncia sicuramente acceso: i padroni di casa sono a caccia di un immediato riscatto, mentre dal canto suo il Campus Italia, dopo l’esordio positivo contro il Bologna United, è stato nettamente battuto a Cingoli e sette giorni dopo ha dovuto cedere il passo alla Pallamano Romagna.

«Per noi è una partita importante – dichiara il presidente Gianluca Maltoni - contro delle giovani promesse azzurre, un match che va aldilà della semplice giornata di campionato». Domenica sarà comunque un giorno speciale per il sodalizio chiaravallese, come conferma Maltoni. «Terremo il raduno di tutti i ragazzini che hanno aderito all’attività sportiva per questa stagione – dice - mentre durante l’intervallo presenteremo al pubblico la squadra nostra under 15 maschile che la scorsa domenica ha vinto l’importante torneo nazionale di categoria a Rubiera».

L’ingresso al palazzetto si può effettuare solo con Green Pass o tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Prenotazione posto obbligatoria attraverso il sito ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle entro le ore 12.00 del giorno del match. Nel frattempo, arriva il momento di scendere in campo anche per la formazione di A2 femminile, che in vista dell’inizio di stagione incomincia a scaldare i motori con il match amichevole contro Teramo, prima occasione per coach Fradi di provare i nuovi innesti provenienti da Cingoli e dall’Argentina.