Cipolloni glaciale allo scadere: Chiaravalle batte Ferrara nel recupero

Finisce 28-27 l’entusiasmante partita tra ASD Pallamano Chiaravalle e Ariosto Ferrara, recupero dell’ottava giornata del campionato nazionale di A2 femminile. A decidere, il rigore trasformato da Sofia Cipolloni a tempo scaduto. Nel primo tempo dominio Chiaravalle che, nonostante la presenza in campo di diverse giocatrici di A1 nella formazione rivale, riesce a chiudere la frazione con ben cinque reti di vantaggio (14-9). Nel secondo tempo la squadra del Ferrara fa valere tutta la sua qualità e risale la china, ma Chiaravalle non demorde, riuscendo a lottare punto a punto fin quasi allo scadere.

A 28 secondi dalla fine, sul punteggio di 27 pari, una leggerezza difensiva da parte delle emiliane ha come conseguenza l’assegnazione del rigore decisivo per le biancoblu di coach Fradi. Sofia Cipolloni si incarica della responsabilità e, a tempo scaduto, mette in rete la palla che vale due punti in classifica. Chiaravalle raggiunge così quota 12 in campionato, con ancora due turni da recuperare sulle avversarie. Il ritorno in campo è programmato già nella giornata di sabato – fischio d’inizio previsto per le 21 - questa volta a Cingoli, contro le prime in classifica del Tushe Prato. Nella giornata di domenica a partire dalle 16 toccherà alle formazioni di A2 maschile (contro Verdeazzurro Sassari) e Serie B (contro Falconara). Il ricavato degli ingressi di entrambe verrà devoluto all’Unicef in aiuto alle vittime della guerra in Ucraina.