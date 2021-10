Pallamano, A2 femminile: Chiaravalle inizia ospitando l'Euromed Mugello

A poco più di un mese dall’inizio del campionato maschile, tocca adesso alle ragazze di coach Fradi scaldare i motori per il debutto casalingo. Infatti la ASD Pallamano Chiaravalle di A2 femminile scenderà in campo per la prima volta il prossimo sabato 16 ottobre, alle ore 21.00, contro l'Euromed Mugello. Le chiaravallesi si sono preparate al meglio e sono molto cariche. Purtroppo nel pre-campionato non hanno avuto l’occasione di misurarsi contro altre squadre, complici ben due cancellazioni last minute di amichevoli, ma sarà comunque una scoperta vedere giocare assieme per la prima volta delle giocatrici provenienti da due gruppi differenti (Chiaravalle e Cingoli), così come l’innesto della nazionale argentina Agustina Cuello.

«Anche se si sono amalgamate - spiega il presidente biancoblu, Gianluca Maltoni - serve comunque spendere del tempo nel rettangolo di gioco per conoscersi bene. L’obiettivo è fare il meglio che si può e cercare di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Come società non facciamo alcuna pressione, i campionati sono lunghi e le possibilità di dare il massimo e crescere ci saranno sempre».

Per accedere al match che costituisce la 'prima' assoluta stagionale (con Green Pass o tampone negativo valido) occorre prenotare il proprio posto sul sito ufficiale della squadra marchigiana - www.pallamanochiaravalle.it - e la partita sarà comunque anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della ASD Pallamano Chiaravalle.