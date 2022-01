Pallamano Camerano, in campo i giovani, c'è la Youth League

Ancora fermo il campionato cadetto per la Pallamano Camerano, la cui formazione maschile ritornerà in campo il 23 gennaio nell’importante derby contro il Chiaravalle, mentre la femminile ricomincerà la sua avventura nel 2022 nel week-end ospitando le venete dell’Alì Mestrino, match valevole per l’ottava giornata del girone C di serie A2. In questo periodo i giovani dell'U20 saranno impegnati nella Youth League nella seconda fase che si svolgerà proprio a Camerano nelle date dal 14 al 16 Gennaio, al termine della quale verrà stilata una classifica valida anche per le due fasi eliminatorie successive che andranno dal 18 al 20 marzo e nell’ultima fase dal 15 al 17 aprile 2022. Importante il lavoro di preparazione per queste importanti sfide come sottolinea Giacomo Coppari.

«Siamo avvantaggiati visto che la seconda fase verrà svolta in casa nostra – afferma il giocatore gialloblu - ma siamo consapevoli che le squadre sono toste ed ogni partita sarà impegnativa, però noi cercheremo di ottenere il massimo». Un buon risultato ottenuto dai giovani nella prima fase che sarà importante ripetere, con importanti prestazioni, per proseguire in questo torneo. Il giovane Coppari tra l'altro è impegnato anche nella prima squadra. «Sono entusiasta di far parte anche della prima squadra – commenta Giacomo - dove mi trovo molto bene. Alcuni miei compagni li conoscevo ed insieme siamo cercando di dare il massimo».