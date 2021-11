Camerano, Campana in panchina per il ritorno al successo?

Voglia di riscatto per la Pallamano Camerano dopo la sconfitta in casa del Follonica. In una settimana caratterizzata dalla risoluzione consensuale del rapporto con l’head coach Fernando Capurro, i gialloblu tornano in campo con la voglia di migliorare e correggere gli errori commessi per ricominciare a vincere. Sotto la guida del nuovo coach Davide Campana, un ritorno per lui, la Pallamano Camerano scenderà in campo contro il Verdeazzurro Sassari domenica alle 16 al PalaPrincipi.

«Abbiamo voglia di riscatto - esordisce Daniel Selmani, “veterano” gialloblu - queste fasi iniziali sono state molto intense, perché stiamo unendo l’esperienza dei veterani con la determinazione dei più giovani ed a quest’ultimi devo fare i miei complimenti poiché ci stanno mettendo anima e cuore in questa fase. Ci aspettiamo un grande pubblico domenica per il sostegno contro una squadra che conosciamo molto bene. Il Verdeazzurro Sassari per noi è da sempre una squadra ostica, ci prepareremo questa settimana per contrastarli nel migliore dei modi. Ci vorrà tantissima concentrazione e noi ce la metteremo tutta per vincere la partita ed il nostro pubblico sarà il nostro ottavo giocatore in campo».

Un grande inizio per i giovani, come sottolinea Daniel, importanti innesti che hanno portato qualità ed entusiasmo all’intero gruppo. «La società ha unito vecchia e nuova guardia in questa esperienza che ci sta dando davvero tanto - prosegue il pivot gialloblu - anche in questi momenti difficili. Giocare con molti giovani è un crescere insieme, loro stanno dimostrando tutte le loro qualità già espresse pienamente lo scorso anno nel campionato under 20. In questo torneo si ritrovano con atleti sicuramente con più esperienza, ma loro apprendono velocemente ed i risultati al momento stanno parlando da soli».