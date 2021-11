Sassari espugna il PalaPrincipi, sconfitta all'esordio per coach Campana

La Pallamano Camerano incappa in una sconfitta in casa per 25-32 contro il Verdeazzurro. E’ amaro il ritorno nella panchina dell’A2 maschile di coach Davide Campana, che accetta la sconfitta della sua squadra, contro un avversario che ha comunque dimostrato tutte le sue qualità: infatti i sardi hanno avuto dei problemi ad inizio stagione ma stanno risalendo in classifica, grazie ad una ottima allenatrice, e soprattutto con una rosa di tutto rispetto che nelle Marche ha inanellato la terza affermazione consecutiva, dopo i successi ottenuti contro Ambra e San Lazzaro.

Inizio di partita equilibrato tra le due compagini, con protagonisti Covali da una parte, Bianco dall'altra, tanto che a metà primo tempo il punteggio è sul 10-10. Finale di frazione a tinte sarde, con gli ospiti che sfruttano la superiorità numerica, e vanno al riposo in vantaggio per 13-19.

Buono l'avvio di ripresa per la Pallamano Camerano, che cerca grazie a Bilò, Covali e Marinelli di ridurre uno svantaggio che si mantiene sempre troppo alto per tentare una rimonta. Infatti l'estremo difensore ospite Munda è in serata di grazia, così come Vassia e Bianco autori anch'essi di un’ottima prova, con i padroni di casa che cedono contro un avversario ostico e molto ben organizzato per 25-32.

«Ci aspettavamo un risultato simile considerando il valore dell'avversario - esordisce così Davide Campana - una squadra in ripresa con la migliore prestazione dell'anno, gestita da un’ottima allenatrice. Non abbiamo centrato al massimo il piano partita che avevamo programmato, ci dobbiamo tutti prendere le nostre responsabilità, in primis noi tecnici. Dobbiamo arrivare a far punti il prima possibile in questo campionato che è ancora molto lungo».