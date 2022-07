Pallamano Camerano, l'Under 15 femminile chiude quinta alle Finals nazionali

La formazione Under 15 della Pallamano Camerano chiude con un brillante 5° posto le Finals di categoria al Festival della Pallamano, andato in scena lo scorso weekend. Un risultato oltre le aspettative, che conferma l'ottima crescita delle giovanissime ragazze di coach Davide Campana. Al termine di un cammino intenso, che ha visto le gialloblù nel proprio girone chiudere come seconde dietro al Conversano e davanti al Flavioni e Verdeazzurro, la Pallamano Camerano si è arresa ai quarti di finale contro le future campionesse del Kaltern per 19-15, dopo un match molto tirato e combattuto in cui le gialloblù si sono disimpegnate in maniera egregia.

Le ragazze di coach Campana hanno poi piegato per 16-26 Salerno nella finale per il 5°-6° posto cogliendo così il prestigioso traguardo. Da evidenziare anche che gli awards individuali consegnati a Silvia Scandali e Camilla Toppa, premiate come miglior centrale e miglior ala sinistra della competizione, un altro significativo risultato raggiunto dalla società e dalle ragazze. Anche in termini realizzativi, nella top ten delle marcatrici, hanno ben figurato Silvia Scandali, 49 reti, Isabel Bilò, 44 reti, e Camilla Toppa, 43 reti. Si chiude così questa intensa e ricca di soddisfazioni annata sportiva per il sodalizio del presidente Massimo Albamonte.