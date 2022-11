Pallamano Camerano, doppio impegno interno con Teramo e Ferrara

Doppio incontro casalingo per le formazioni della Pallamano Camerano impegnate nei campionati cadetti. Sabato 12, alle ore 18.30 al “PalaPrincipi”, la squadra maschile andrà ad affrontare i rivali del Lions Teramo, che in classifica li inseguono col fiato sul collo. Una partita difficile ma che i gialloblù affronteranno positivamente, godendo dei frutti di una bella striscia di vittorie. «Veniamo da una bellissima affermazione contro il Parma e vogliamo ripeterci - racconta Matteo Gardi – ed anche se loro hanno qualche punto in meno di noi, non sarà facile. Abbiamo visto che ogni partita è sofferta e tirata fino all’ultimo ma ci alleniamo ogni settimana per portarle a casa. Come tutti gli anni, il campionato è molto duro ed equilibrato. Ogni incontro può farti salire o scendere di una posizione in classifica, visto che siamo tutti molto vicini».

Il PalaPrincipi di Camerano ospiterà anche l’impegno delle ragazze. in un match valevole per la quarta di andata del Girone D1 di Serie A2, domenica 13 alle 11.30 le gialloblù affronteranno l’Ariosto Ferrara, dopo i primi due confronti stagionali che hanno fatto registrare il successo contro lo SportInsieme e la battuta d’arresto sul campo della Marconi Jumpers. «In queste settimane ci siamo preparati molto per una sfida molto difficile, contro le seconde in classifica - spiega Sara Battaglini - ci aspettiamo di mantenere un buon ritmo e di mettercela tutta. Fino a questo momento siamo andate abbastanza bene, ce la siamo cavata in quasi tutte le partite. Dovremo metterci più grinta, evitando di andare giù di morale quando le avversarie ci superano nel punteggio. Ma nel complesso le sensazioni sono buone».