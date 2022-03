Camerano femminile, giornata di successi con A2 ed Under 15

Bella vittoria per la Pallamano Camerano Femminile che, davanti al proprio pubblico, ottiene una meritata affermazione. Le gialloblu si impongono per 41-23 sullo Sportinsieme: un successo rotondo centrato grazie ad una prestazione di carattere e frutto di un ottimo approccio al match. Le ragazze di coach Davide Campana hanno preso fin da subito in mano le redini del gioco chiudendo avanti per 22-11 la prima frazione, riuscendo poi ad incrementare il margine.

«E’ stata una giornata intensa per il femminile – commenta coach Davide Campana – in quanto nel corso della mattinata abbiamo affrontato due incontri valevoli per l’Under 15, vinti entrambe di poco con l’assenza pesante di Francelli, ma siamo riuscite lo stesso a portare a casa le partite e per questo il gruppo va sicuramente elogiato. Poi le ragazze dell’Under 15, con le Under 17 e insieme a Velieri, Rombini e Giambartolomei hanno affrontato la partita con lo Sportinsieme. Abbiamo fatto una buona prestazione, contro una squadra a cui credo siamo superiori, con un buon gioco ed abbiamo avuto anche l’opportunità di ruotare tutte le effettive».

Per la squadra militante nel Girone C del campionato cadetto sarà una settimana all’insegna degli...straordinari. Infatti, mercoledì pomeriggio al PalaPrincipi arriverà l’Euromed Mugello in un incontro valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno. Ragazze di nuovo in campo nel week-end: infatti, sabato è in programma la trasferta in Toscana sul campo della Tushe Prato, capolista imbattuta del girone, match inserito nel programma della quinta di ritorno.