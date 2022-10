Pallamano Camerano, debutto coi fiocchi: 32-19 allo SportInsieme

La Pallamano Camerano inaugura nel migliore dei modi il campionato cadetto femminile. Davanti al pubblico amico, le ragazze di coach Davide Campana si impongono con un netto 32-19 sulle rivali dello Sportinsieme. Un match di fatto a senso unico per le gialloblu, brave ad imporre fin da subito il proprio ritmo e a chiudere in avanti la prima frazione, 15-7. Stesso copione nella ripresa, con Camerano che ha preso ulteriormente il largo, chiudendo con un rotondo successo che la fa partire nel migliore dei modi.

«La partita è andata bene – commenta coach Davide Campana – e nei primi 15 minuti siamo riusciti subito a mettere la partita a nostro favore. Poi abbiamo ruotato tutti gli effettivi, schierando la difesa che abbiamo provato quest’anno. La gara ci ha dato delle indicazioni su ciò che dobbiamo lavorare, comunque è stata una buona partita a ritmi alti. Siamo soddisfatti della prestazione, contro uno Sportinsieme che ha giocato una buona gara, adesso in settimana ci prepareremo per la prossima trasferta contro il Marconi Jumpers (in programma domenica 23 alle 18 ndr): un match difficilissimo ma cercheremo di giocarcela con tutti. Da sottolineare la prima presenza in prima squadra di Bronzini e Taghouti, entrambe con gol».

Le emiliane dello Sportinsieme, ancora ferme al palo in classifica, saranno invece le prossime avversarie del Chiaravalle. La squadra di coach Fradi ha osservato il turno di riposo imposto dal calendario nella seconda di campionato, ed è a caccia, in questo debutto casalingo, dei primi punti nel girone dopo la sconfitta patita nel match d’esordio sul campo del Ferrara. Fischio d’inizio alle 21 di sabato 22 ottobre.