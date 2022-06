Camerano, largo ai giovani: fari puntati su Youth League e finali nazionali

Grande attesa in casa Pallamano Camerano per gli imminenti, prestigiosi impegni che vedranno protagoniste le formazioni giovanili. Alle porte, c’è per la formazione Under 20 l’importante fase finale della Youth League. I ragazzi guidati dal tecnico Filiberto Kokuca saranno in campo in questo weekend nell’ultima fase che si giocherà dal 2 giugno al 5 giugno: i gialloblu sono stati sorteggiati nel girone 1 e incontreranno il Brixen, il Lanzara e il Cassano Magnago, mentre nel girone 2 sono presenti il Merano, il Pressano, il Romagna e il Carpi. Tutto avrà inizio giovedì, semifinali in calendario sabato 4 giugno e l’attesa finale domenica 5 giugno. «Siamo felici di essere tra le otto migliori squadre d’Italia - continua coach Kokuca - per i nostri giovani è una grande esperienza e vogliamo arrivare fino in fondo. Il nostro girone è molto difficile, ma conosciamo i nostri avversari e giocheremo molti incontri ravvicinati. Quindi sarà molto importante dosare le forze, per dare il meglio in tutte le partite e ottenere il piazzamento migliore».

Grande attenzione questa settimana anche per l’Under 15, che sarà impegnata il 2 giugno nelle finali interzona. I ragazzi saranno guidati da coach Davide Campana, e c’è grande orgoglio per un settore che ogni anno regala grandi soddisfazioni. “Il 2 giugno a Chiaravalle ci aspetta una gara importante - sottolinea coach Kokuca - un play-off tra le aree Marche e Abruzzo. Siamo quattro squadre con grandi potenzialità. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi che hanno disputato un grande campionato. Adesso siamo ad un punto importante e vogliamo giocarci tutte le nostre carte per arrivare a giocare le fasi nazionali, senza nessun stress o pressione ma chiederò alla squadra di dimostrare in campo solo il loro grande valore».

A rappresentare motivo d'orgoglio è anche il settore giovanile femminile della Pallamano Camerano. Le giovani dell’under 17 saranno infatti impegnate nella fase finale nazionale dal 16 al 19 giugno, stesso traguardo ottenuto dall’under 15 che sarà di scena nella prima parte di luglio. «Arriviamo a questi grandi appuntamenti molto determinate – dischiara coach Davide Campana - e stiamo lavorando intensamente in questa fase con un richiamo atletico. La squadra è tranquilla e speriamo di recuperare Silvia Scandali, con l’under 17 vogliamo arrivare con la giusta concentrazione e fare del nostro meglio. Sono molto felice di essere arrivato a fine stagione e poter ancora giocare partite di così alto livello con il settore giovanile, queste gare sono molto importanti per la crescita delle ragazze sotto ogni aspetto».