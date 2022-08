Pallamano Camerano, Chirivi Grassi completa il reparto portieri

Prosegue il mercato in entrata in casa Pallamano Camerano: in casa gialloblu arriva il giovane portiere classe 2005 Mattia Chirivi Grassi. L’estremo difensore, elemento decisamente promettente, ha indossato nell’ultima stagione la casacca del Prato, avversario dei cameranesi nel girone B. Mattia va a completare il reparto dei portieri con Mario Sanchez e Lorenzo Rossi e si aggiunge alla pattuglia di giovani interessanti che compongono la rosa a disposizione di coach Davide Campana.

«Mi ha spinto ad accettare questa nuova avventura il fatto di crescere e di provare una nuova sfida lontano da casa – commenta il neo giocatore gialloblu – quindi ho con me tanti stimoli nuovi. Il fatto di essere seguito da un preparatore come Cristiano Giambartolomei è stato un ulteriore motivo per questa scelta. Ci sarà parecchia concorrenza ed anche questo fattore sarà molto stimolante per lavorare sempre al meglio e per la mia crescita. Con il gruppo mi sto trovando davvero molto bene e sono molto contento di questo».