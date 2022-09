Danti, un presente a tinte gialloblu: «A Camerano per crescere»

Ci sono alcuni volti nuovi che compongono la rosa “al femminile” del Pallamano Camerano. Ragazze giovani, alcune giovanissime e promettenti. Come Margherita Danti, portiere, classe 2006, proveniente dalle formazioni del Chiaravalle dopo esser cresciuta nel Cingoli. «Ho scelto di arrivare qui a Camerano per crescere, soprattutto tecnicamente – spiega Danti – e mi sono subito inserita nel gruppo delle ragazze, che poi hanno anche la mia stessa età. Mi sto divertendo molto e ci stiamo allenando bene». Come gli altri estremi difensori della società gialloblu, anche Margherita Danti è stata “affidata” a Cristiano Giambartolomei, il preparatore dei portieri del Pallamano Camerano.

«Con Cristiano stiamo lavorando molto bene, intensamente e con un buon ritmo – commenta Margherita - è bravissimo, sicuramente mi sta aiutando tanto e spero di poter crescere anche grazie a lui». Tanta preparazione “dietro le quinte” che sarà propedeutica ai primi impegni in campionato A2, nel quale la società cameranese militerà per la stagione 2022/23. Non mancheranno, però, le occasioni di misurarsi sul campo contro le avversarie nelle tradizionali amichevoli di precampionato. «Domenica 18 settembre giocheremo un’amichevole dell’Under18. Sicuramente ci stiamo preparando per affrontare le diverse squadre, anche in A2. Ce la metteremo tutta: anche se affronteremo ragazze più grandi di noi, vogliamo impegnarci per vincere».