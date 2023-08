Pallamano Camerano ancora a passo di tango: ingaggiato Sebastian Guerrero

Innesto di livello per la Pallamano Camerano che arricchisce l’organico con Sebastian Guerrero. Classe 1997, centrale italo-argentino, vanta già un curriculum di assoluto livello: dopo una brillante carriera in terra natia, oltre ad esser stato nel giro della nazionale, nel 2021 è approdato in Italia, sponda Cingoli, per poi proseguire con Ragusa e Chiaravalle. Un elemento di spessore a servizio di coach Davide Campana.

«Sono felice della scelta che ho fatto – afferma Sebastian – perché sono sicuro che potrò crescere a Camerano e sarò allenato da un grande allenatore come Davide Campana. Ho trovato una dirigenza seria e una squadra affiatata e le sensazioni sono positive. Ci attende una bella sfida con il campionato di A Silver e ci faremo trovare pronti».

Ottime sensazioni anche da coach Campana. «Conoscevo Guerrero già dai tempi di Cingoli – ammette l’allenatore gialloblù – e mi aveva impressionato positivamente fin da subito per la sua esplosività e rapidità. E’ un elemento che può integrarsi bene nel nostro sistema di gioco. Abbiamo già iniziato qualche allenamento e alcuni principi di gioco sono simili a quelli che utilizzava a Cingoli. Il mio auspicio è che diventi un tassello importante sia in fase difensiva che in quella di transizione in cui è fortissimo. Si tratta di un giocatore dotato di un ottimo 1contro 1 e mi auguro di riuscire a valorizzarlo nelle sue caratteristiche migliori».