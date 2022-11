Pallamano Camerano, sfida al Prato in un girone d'andata agli sgoccioli

È ormai agli sgoccioli il girone di andata nel torneo di A2 maschile, con la Pallamano Camerano che sabato 26 novembre alle ore 18.30 affronterà in casa il Prato, in un match valevole per la terzultima di andata del Girone B. A chiudere la prima parte di regular season saranno poi la trasferta a Ferrara e l’impegno del PalaPrinicipi contro Pescara. A separare le due formazioni in classifica c'è una manciata di punti, coi gialloblù in vantaggio sui toscani, ma anche questo sarà un incontro da tenere d’occhio. «Non ci sono partite facili – afferma Alessandro Vagnoni, classe 2004 della prima squadra cameranese – e quella contro il Prato sarà una gara come le altre, durante la quale cercheremo di guadagnare i due punti».

Alla sfida col Prato, la Pallamano Camerano arriva dopo il pareggio in trasferta nel derby contro il Chiaravalle. «Sicuramente è stata una partita bella, molto tirata sin dall’inizio – racconta Vagnoni – ed il nostro obiettivo era quello di portare a casa i due punti, cosa che potevamo benissimo riuscire a fare, ma alla fine ci siamo forse fatti prendere troppo dall’ansia, soprattutto noi giovani. Non siamo soddisfatti, volevamo di più ma abbiamo comunque disputato una buona gara. Quest’anno c’è un bellissimo gruppo, siamo tutti molto legati nonostante le età diverse e siamo più forti dello scorso anno».

Ma non c’è soltanto l’A2 maschile. Alessandro Vagnoni, infatti, veste i colori della Pallamano Camerano anche in Serie B e nell’Under-19. «In Serie B abbiamo vinto tutte le gare e siamo secondi in classifica, pur con una gara da recuperare – spiega – mentre con l’Under 19 abbiamo disputato il primo concentramento, di cui abbiamo vinto una delle due partite e cercheremo di arrivare alle finali anche quest’anno». Ferma, invece, la formazione femminile, militante nel Gruppo D1 della serie cadetta: la bella vittoria nel derby contro il Chiaravalle ha infatti mandato in archivio il girone di andata, ed per le gialloblù il torneo riprenderà l'11 dicembre in occasione del match contro lo SportInsieme.