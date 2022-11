Camerano passeggia sul...Prato: arriva la settima vittoria stagionale

Ritorno a casa per la Pallamano Camerano, che dopo il derby contro il Chiaravalle trova sul parquet del PalaPrincipi i rivali del Prato. I toscani arrivano nelle Marche con l’obiettivo di scongiurare la chiusura del girone di andata in zona retrocessione, mentre per i cameranesi l’imperativo è vincere, ma per mantenersi nella zona alta della classifica e – magari – riuscire a guidare il gruppo dei playoff promozione Silver. La partita si apre senza sussulti, con le reti che restano inviolate per i primi cinque minuti di gara. L’onore di rompere il ghiaccio e segnare la prima rete spetta agli ospiti, prontamente inseguiti e raggiunti dal Camerano, che riesce a riportare la parità in campo in meno di un minuto. I padroni di casa conducono il match nella prima metà della frazione iniziale, staccando nettamente un Prato aggressivo ma incapace di superare il muro dei portieri gialloblù Chirivì Grassi e Rossi.

La situazione cambia entrando nella seconda decina di minuti, con Prato che recupera terreno e riesce a colmare il gap che lo separa dai padroni di casa. Cambio di assetto per il Camerano, che sposta il proprio baricentro verso la linea mediana e mette da parte un atteggiamento prevalentemente offensivo. Il resto del primo tempo è una rincorsa, con nessuna delle due compagini che prende adeguatamente margine e si va al riposo sul punteggio di 15-14 per i gialloblù. Una gara, dunque, ancora aperta e che rimane tale anche nei primi minuti della ripresa. Il Camerano torna in campo ancora più agguerrito di prima e stacca di tre reti i toscani, alle prese con una certa imprecisione in fase realizzativa. Merito anche dell’estremo difensore toscano, provvidenziale nello sventare diverse incursioni insidiose del Camerano, in talune occasioni compiendo un piccolo miracolo nel fermare una palla che sembrava già dentro.

Sulla chiusura della seconda decina del rientro, i gialloblù si riorganizzano nuovamente e mettono a punto una strategia prettamente offensiva e dai buoni risultati. I padroni di casa così riescono a guadagnare fino a cinque gol di vantaggio. Nei dieci minuti conclusivi la situazione sembra essersi ormai stabilizzata in favore del Camerano, con un rassicurante +6 sul pallottoliere. Ben poco cambia sino allo scoccare del trentesimo del secondo tempo: il Prato va a segno su rigore ma non basta. Il Camerano dà prova di solidità, congela il match e si porta a casa la vittoria per 28-21.