Il Camerano "doppia" Pescara e chiude il giorne d'andata al quinto posto

La Pallamano Camerano si impone d’autorità sul Pescara e porta a casa altri due punti pesanti a conclusione del girone d’andata. I ragazzi di coach Davide Campana vincono per 38-15 grazie ad una prova corale importante, in cui hanno trovato spazio i diversi giovani dell’organico. Un successo che rinsalda la quinta piazza in classifica generale. Primo tempo che vede i padroni di casa partire subito con un buon piglio, 4-0 dopo sei minuti di gioco. I gialloblu tengono bene in mano il pallino del gioco e a metà frazione il vantaggio aumenta, 10-3, con i padroni di casa che chiudono in scioltezza sul 17-7.

Ripresa che inizia sulla falsariga di finale di primo tempo, con i gialloblù che trovano facilmente la via del gol con ripartenze veloci ben concretizzate. A metà frazione il divario si allarga, 26-10, con gli ospiti che fanno molto fatica in attacco. Finale di frazione a senso unico, coi padroni di casa che chiudono sul 38-15. Da sottolineare i 7 gol di Errico, top scorer di serata, oltre alla conferma di alcuni “veterani” e l’ottimo apporto dei giovani. «Abbiamo iniziato bene la partita come spesso accade – commenta coach Campana – e dal 4-0 siamo passati al 7-2: in quel momento dovevamo “ammazzare la partita”, invece abbiamo invece fallito due-tre contropiedi mentre è stato bravo Rossi, che oggi è partito titolare, a non farci riprendere dai nostri avversari. Poi siamo andati via bene con il gioco in transizione, tenendo ritmi alti, mentre i nostri avversari erano un po’ corti e hanno patito questa cosa».

Sorride anche la formazione femminile, il cui ritorno in campo coincide con un’affermazione netta sul campo dello SportInsieme per 22-42, al termine di un match condotto per larghi tratti, con il bottino incrementato nel secondo tempo fino al 42-22 conclusivo. «I primi 15 minuti sono stati molto combattuti – commenta il trainer gialloblu – poi siamo riusciti piano piano a fare un piccolo parziale anche se il primo tempo è stato duro, perché le nostre avversarie sono state compatte. Poi nella ripresa abbiamo dato tanto ritmo, premendo sull’acceleratore in transizione, e lo SportInsieme ha fatto fatica a rimanerci dietro. Bisogna proseguire su questa strada: ora ci aspettano tre partite difficili, sperando di tenere questi ritmi».