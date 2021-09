Camerano, pareggio in extremis: contro San Lazzaro finisce 25-25

La Pallamano Camerano aggancia il pareggio in extremis contro la neo promossa Tecnocem 85, dopo il bel successo esterno ai danni dell'Ambra. Avvio di partita equilibrato tanto che a sbloccare il risultato per i padroni di casa ci pensa Gardi al 5'. Gli ospiti cercano di rispondere agli attacchi dei gialloblu ma al 10' Antonelli porta il vantaggio sul 4-1. Buona la reazione del San Lazzaro, nonostante le ottime parate del giovane portiere Rossi, che riesce a passare in vantaggio 6-7 al 19' del primo tempo. La partita si mantiene in equilibro con gli emiliani che grazie ad una buona organizzazione difensiva e azioni veloci in attacco mantengono il risultato ancora in bilico, e la prima frazione di gioco si conclude con il San Lazzaro in vantaggio per 11-13.

Inizio di secondo tempo con un paio di cambi da parte di coach Fernando Capurro: dentro il portiere Mario Sanchez, Daniel Selmani e Gianmarco Marinelli, ed i risultati si vedono con la partenza sprint dei padroni di casa, che in cinque minuti ritrovano il vantaggio sul 15-14. Prosegue l'equilibro tra le due squadre con ritmi altissimi anche nella seconda frazione, a metà ripresa è di nuovo parità (18-18). Un paio di disattenzioni difensive per Camerano, il portiere della Tecnocem si esalta ed il San Lazzaro è in vantaggio quando mancano 8 minuti alla fine della partita per 19-23. La rimonta per Camerano prende forma grazie a Gardi, Antonelli e Bilò, oltre all'eterno Sanchez in porta, ed a 4' dalla fine il punteggio è sul 23-24 per San Lazzaro. Finale emozionante con Tommaso Marinelli che riesce a pochi secondi dalla fine a strappare il pari contro un ottimo San Lazzaro, per il 25-25 definitivo.

«Oggi abbiamo giocato con tanto cuore e poca testa – commenta coach Capurro – abbiamo fatto bene i primi dieci minuti del primo tempo poi ci siamo un po’ persi per strada. Nel finale abbiamo ripreso a giocare in maniera più veloce e siamo riusciti ad agguantare il pareggio, però dobbiamo migliorare perché ci aspettano partite difficili».