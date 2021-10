Pallamano Camerano, contro Teramo per allungare la striscia positiva

Ottimo inizio di campionato per la Pallamano Camerano, che in occasione dell’ultimo impegno in Toscana ha allungato la serie di risultati utili. Impressionante l’avvio dei ragazzi di coach Fernando Capurro, ora sarà importante non abbassare l’attenzione e lavorare bene in questa settimana per preparare l’incontro contro il Lions Teramo, sul proprio terreno di gioco, domenica alle ore 18 al PalaPrincipi di Camerano (direzione di gara affidata a Julian Kurti e Gabriele Maurizzi). «La prossima gara andremo a giocare contro il Teramo, una squadra certamente da non sottovalutare – sottolinea Tommaso Marinelli – veniamo da una striscia positiva di risultati e da un’ottima prestazione nell’ultimo match contro il Prato, dove siamo riusciti a portare a casa due punti difficili».

Grande è l’attenzione per la partita di domenica e sarà importante per Marinelli la giusta concentrazione: «Bisogna stare sempre attenti – puntualizza - e dobbiamo dare tutto su ogni palla e proveremo a portare a casa altri due punti così da staccarci ancora di più in classifica, e sarà importante allungare dal Teramo, che al momento è quinto in classifica».

Marinelli, uno dei veterani della Pallamano Camerano, è stato riconfermato quest’anno ed è soddisfatto del gruppo. «Quest’anno mi trovo molto bene – commenta l’ala gialloblu - anche con i ragazzi giovani che sono arrivati in prima squadra. Siamo un gruppo unito con molta voglia di lavorare e crescere e mi aspetto davvero un’ottima stagione con dei buoni risultati».